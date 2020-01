Ghost in the Shell: SAC_2045: il trailer anticipa la data di uscita su Netflix

Netflix ha pubblicato il primo full trailer della serie Ghost in the Shell: SAC_2045, svelando non solo la data di uscita ma anche il cast di doppiatori giapponesi al completo.

Netflix ha pubblicato il trailer internazionale di Ghost in the Shell: SAC_2045, nuova serie anime ispirata a uno dei franchise nipponici più famosi al mondo, svelandone anche la data di uscita: aprile 2020, senza al momento rivelare qualcosa di più preciso rispetto al giorno deputato per il lancio della prima stagione.

Prodotta da Production I.G. e SOLA Digital Arts, la nuova serie ispirata a Ghost in the Shell sarà completamente renderizzata in CG animation, co-diretta da Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, con Ilya Kuvshinow in veste di character designer. Se per la versione italiana mancano al momento parecchi dettagli, Netflix ha invece approfittato del lancio del trailer per svelare i nomi dei doppiatori giapponesi, che saranno gli stessi che hanno già lavorato alle versioni precedenti di Ghost in the Shell. Ritroveremo così Atsuko Tanaka, Akio Ohtsuka, Kōichi Yamadera, Yutaka Nakano, Toru Ohkawa, Takashi Onozuka, Tarô Yamaguchi, Sakiko Tamagawa, Osamu Saka nei ruoli, rispettivamente, di Motoko Kusanagi, Batou, Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma, i Tachikoma e Daisuke Aramaki.

Il plot di Ghost in the Shell SAC_2045 racconta che nell'anno 2045, dopo il fallimento del capitalismo globale, la squadra d'elite giapponese Section 9 comincia a condurre cyber operazioni sotto copertura. Della serie verranno prodotte due stagioni, ciascuna composta da 12 episodi.