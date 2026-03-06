Grande Fratello Vip: Massimo Ferrero "Er Viperetta" nella casa? L'indiscrezione

Non è ancora ufficiale, ma voci e segnalazioni parlano di un possibile ingresso di Ferrero. L'ex presidente della Sampdoria potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Nei prossimi giorni partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5 e Mediaset, con il ritorno di Ilary Blasi al timone, al posto di Alfonso Signorini. Questa edizione promette di essere elettrizzante, dopo il ciclone mediatico legato a Fabrizio Corona e alle accese polemiche emerse nel podcast Falsissimo che hanno portato all'autosospensione dell'ex conduttore.

Massimo Ferrero pronto a entrare nella casa più spiata d'Italia?

Negli ultimi giorni sono emersi nuovi nomi che potrebbero entrare nella casa più famosa d'Italia. Tra questi spiccano Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, e Renato Biancardi, ex volto di Ex on the Beach. Secondo Blogtvitaliana, l'ex presidente della Sampdoria avrebbe già firmato un contratto d'esclusiva temporanea con Mediaset.

"Stando a una segnalazione giunta nelle scorse ore, possiamo anticiparvi che il 74enne Massimo Ferrero avrebbe firmato un contratto d'esclusiva temporanea con la Tv di Cologno Monzese per un prossimo progetto televisivo... Avere una mina vagante con Ferrero nella casa più spiata d'Italia potrebbe essere certamente un elemento in più per rendere movimentata e folle la breve convivenza programmata dal format", si legge sul portale.

Renato Biancardi

Non è escluso che, al termine della sua esperienza nella Casa, Ferrero possa essere coinvolto in uno dei programmi sportivi di Mediaset dedicati ai mondiali di calcio in programma in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026.

Altri nomi caldi: Renato Biancardi tra i papabili

Oltre a Ferrero, secondo alcune segnalazioni di Fanpage, potrebbe entrare nella Casa anche Renato Biancardi, ex volto di Ex on the Beach e influencer noto agli appassionati del basket napoletano. Biancardi, infatti, vanta ottimi rapporti con molti giocatori della squadra allenata da Alex Magro, il che potrebbe aggiungere ulteriori dinamiche interessanti alla convivenza.

Conferme ufficiali da Mediaset

Per il momento, nessun concorrente è stato ufficialmente confermato. Mediaset ha però annunciato che, al fianco di Ilary Blasi, dal 17 marzo ci sarà Cesara Buonamici che ha già ricoperto il ruolo di opinionista in due edizioni del Grande Fratello condotte da Alfonso Signorini. La seconda opinionista sarà Selvaggia Lucarelli, che in passato ha partecipato come opinionista anche a L'Isola dei Famosi e a Pomeriggio