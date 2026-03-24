GFVip 8: anticipazioni stasera, Pietro Delle Piane entra in Casa per Antonella Elia

Stasera, martedì 24 marzo, torna in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le prime dinamiche della Casa più spiata d'Italia.
I casi caldi della puntata
- Il "pillole gate": Dario Cassini è al centro delle polemiche per un presunto furto dei suoi medicinali, accusato di averlo inscenato per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Giovanni Calvario ha dichiarato di aver visto Dario nascondere le pillole nel beauty della showgirl. Le telecamere sveleranno la verità?
- Fraintendimenti nella Casa: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno avuto uno scontro stammatina. Secondo Volpe, il consiglio dato all'ex parlamentare riguardava una sveglia a vibrazione sotto il cuscino, mentre Alessandra lo avrebbe interpretato come un riferimento al sexy toy.
- Romanticismo o strategia?: Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati nella notte, ma nel reality la parola d'ordine resta la strategia, non l'amore.
- Colpo di scena per Antonella Elia: il suo ex, Pietro Delle Piane, farà il suo ingresso in Casa per chiarire le accuse e confrontarsi con Antonella, con la presenza anche di Adriana Volpe.
Chi sarà eliminato?
Il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione della stagione tra Dario Cassini, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 o Mediaset Infinity per scoprire sviluppi, colpi di scena e il verdetto finale del pubblico.