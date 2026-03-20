Grande Fratello Vip 8: anticipazioni 20 marzo, tensioni, nomination e chi sarà immune

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda questa sera, venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5 al termine de La Ruota della Fortuna. Il reality torna con nuovi sviluppi dopo i primi giorni trascorsi nella Casa più spiata d'Italia, tra dinamiche già accese e momenti di forte emozione. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il trio commenterà quanto accaduto nei primi giorni di convivenza, tra strategie, crisi e inevitabili contrasti.

Prime dinamiche nella Casa: amicizie, alleanze e tensioni tra i concorrenti

I primi giorni nella Casa hanno già dato vita a dinamiche interessanti. Tra momenti di leggerezza e confidenze notturne, i concorrenti iniziano a stringere legami ma anche a mostrarsi per quello che sono davvero raccontandosi in maniera franca e apparentemente sincera.

Scontri, rivalità e personalità ben definite

Non tarda ad arrivare il primo vero scontro: si riaccende la storica rivalità tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Le due protagoniste tornano a punzecchiarsi, dando vita a nuove tensioni che promettono scintille già nella seconda puntata.

A catalizzare l'attenzione sono anche Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Con ironia e le loro personalità forti, le due concorrenti stanno conquistando i coinquilini e il pubblico, diventando già tra le più commentate di questa edizione.

Spazio anche alle emozioni con Raimondo Todaro, che si racconterà senza filtri. Il ballerino ripercorrerà la sua carriera, la vita privata e i momenti più delicati che hanno segnato il suo percorso, il coreografo ha già parlato del suo rapporto con Francesca Tocca.

Nomination della prima puntata del Grande Fratello VIP 8: chi sono i concorrenti al televoto

Le nomination sono entrate subito nel vivo. I concorrenti al televoto questa settimana sono:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Paola Caruso

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Chi sarà immune? Il pubblico decide il destino dei VIP

Il pubblico è chiamato a scegliere chi, tra i nominati, conquisterà l'immunità. Un voto decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della Casa e influenzare le strategie dei concorrenti già da questa sera, secondo i sondaggi Antonella Elia è in questo momento la preferita dal pubblico .