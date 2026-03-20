Sondaggi del GFVìp 8 seconda puntata, chi è la preferita tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Martedì 17 marzo è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, che ha segnato il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Una serata ricca di ingressi, prime dinamiche tra i concorrenti e, come da tradizione, anche il primo giro di nomination. Al termine della puntata è stato infatti aperto il televoto, che però non porterà a nessuna eliminazione immediata: il più votato dal pubblico questa sera, nel corso della seconda puntata, otterrà invece l'immunità nelle prossime nomination.

Nomination prima puntata: I dubbi dei concorrenti

Sono ben otto i concorrenti finiti al televoto dopo aver ricevuto almeno una nomination dai coinquilini. Durante la diretta, tuttavia, non è stato chiarito che il televoto fosse in positivo. Questo ha generato non poca apprensione tra alcuni partecipanti, soprattutto tra quelli meno esperti delle dinamiche del reality, convinti di poter già lasciare la casa dopo pochi giorni dall'ingresso.

Chi è al televoto

Ecco i concorrenti attualmente in nomination:

Paola Caruso

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Renato Bianciardi

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Antonella Elia e Adriana Volpe

Come votare

Il pubblico può votare il proprio concorrente preferito attraverso due modalità:

SMS: È possibile inviare un messaggio al numero 477.000.2 scrivendo il nome del concorrente scelto. Il costo varia in base all'operatore, fino a un massimo di circa 0,16 euro.

Online: In alternativa, si può votare tramite la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet e computer. È necessario registrarsi ed effettuare l'accesso con il proprio account.

Alessandra Mussolini

Sondaggi: Antonella Elia in testa

I primi sondaggi online sembrano già delineare un quadro piuttosto chiaro. Secondo le rilevazioni degli utenti di ForumFree, è Antonella Elia a guidare nettamente le preferenze del pubblico. Ecco la classifica aggiornata:

Antonella Elia - 33,92%

Alessandra Mussolini - 24,07%

Adriana Volpe - 17,94%

Raul Dumitras - 6,78%

Renato Bianciardi - 6,47%

Paola Caruso - 4,81%

Ibiza Altea - 3,72%

Lucia Ilardo - 3,28%

Cosa succederà ora

Le preferenze del pubblico sembrano già orientate. Resta da capire se il telespettatore generalista che non partecipa ai sondaggi online, ribalterà la classifica o se Antonella Elia riuscirà a confermarsi come la concorrente più amata, conquistando così l'immunità.