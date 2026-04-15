GF Vip, Renato crolla dopo la battuta di Ilary: “Applausi che mi hanno ferito”

Il Grande Fratello Vip è partito da meno di un mese, ma nella Casa già emergono i primi segnali di cedimento psicologico tra i concorrenti. L'ultimo episodio riguarda Renato Biancardi, il creator napoletano che, subito dopo la diretta della nona puntata, ha vissuto un momento di forte sconforto a causa di una battuta della conduttrice Ilary Blasi.

Come funziona la catena di salvataggio e cosa è successo

Durante la serata è andata in scena la prima catena di salvataggio, il meccanismo in cui un concorrente rende immune un altro dal rischio eliminazione, dando vita a una reazione a catena. Renato è stato salvato da Raul Dumitras e, a sua volta, ha deciso di proteggere Nicolò Brigante, che proprio nelle ore successive ha confessato di aver pensato di lasciare il programma dopo l'eliminazione di Blu.

La battuta sui "gatti morti" e la reazione in studio

Nel motivare la sua scelta, Renato ha ironizzato: "Io salvo Nico, l'altro gatto morto come me. I gatti morti vanno sempre in coppia, gli voglio bene, si è creato un bel rapporto". Una battuta che riprendeva l'etichetta di "comodini" affibbiata ai due concorrenti durante la puntata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Nicolò Brigante e Renato Biancardi

A quel punto è intervenuta Ilary Blasi con una frase pungente. "Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone". La battuta ha scatenato l'applauso del pubblico in studio, ma non è stata digerita da Renato.

Lo sfogo di Renato Biancardi nella notte: "Mi ha ferito"

Nella notte, il concorrente ha confidato il suo dispiacere agli altri inquilini: "Quando Ilary ha detto anche i cogli.ni vanno in coppia, dal pubblico ho sentito urla tipo 'brava, brava'. Applaudivano e questo mi ha ferito". A provare a rassicurarlo ci ha pensato Francesca Manzini, che ha ridimensionato l'accaduto spiegando come il più delle volte le reazioni del pubblico siano guidate dal contesto televisivo: "Non è il caso che ci resti male, a volte applaudono per le battute che fanno. È lo stile della trasmissione".