GF Vip, Renato Biancardi a Lucia Ilardo: “Non voglio parlarti”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 8 i rapporti tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono arrivati ai minimi storici. Dopo la nona puntata del reality, i due gieffini sono arrivati ai ferri corti, con il creator napoletano che non ha voluto ricucire il rapporto con l'ex volto di Temptation Island.

Lucia Ilardo ha provato il chiarimento: "Io voglio capire"

Tra i due, è stata Lucia Ilardo la più intenzionata a ristabilire un contatto. La concorrente ha raggiunto Renato nella zona pranzo, nel tentativo di chiarire quanto accaduto. "Io voglio capire", ha esordito Lucia, convinta che alla base della reazione di Renato ci sia stato un malinteso: "Te la sei presa con me per un discorso in cui non c'entravo nulla".

Renato Biancardi ha chiuso ogni dialogo: "Stai lontana da me"

La risposta di Renato Biancardi è stata però netta e definitiva. Il gieffino si è mostrato fermo sulle sue posizioni e ha rifiutato qualsiasi confronto. "Io voglio che stai lontana da me", ha dichiarato con decisione, alzandosi da tavola per allontanarsi e interrompere la conversazione.

Renato e Lucia

Il confronto si è spostato nella Casa: tensione alle stelle

Renato si è rifugiato nella zona beauty in cerca di tranquillità, ma Lucia lo ha raggiunto nuovamente per ribadire la sua posizione: ha sostenuto di non aver mai parlato male di lui, pur non avendo apprezzato il suo atteggiamento. "Non mi stai ascoltando. Mi dai fastidio, non riesco a parlarti così", ha aggiunto, cercando di abbattere il muro alzato da Biancardi.

Il ruolo di Alessandra Mussolini e le parole di Antonella Elia

La tensione è cresciuta e Renato si è spostato in camera da letto, ma anche l'ex di Rosario Guglielmi lo ha seguito, cercando ancora un dialogo. Per il creator, i rapporti si sono incrinati dopo l'avvicinamento di Lucia ad Alessandra Mussolini: "Alessandra è perfida e tu stai diventando perfida accanto a lei". Un'accusa che Lucia ha respinto, mentre Antonella Elia si è schierata contro di lei: "Non sta esagerando, fidati. Staccati dall'influenza negativa di quell'arpia", ha detto riferendosi all'ex politica.

Non è arrivata la pace tra Renato e Lucia

Nonostante i tentativi di chiarimento, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo non è arrivata alcuna possibilità di riavvicinamento, almeno per il momento. Il clima è rimasto teso e il loro rapporto, un tempo molto stretto, è apparso ormai compromesso definitivamente, anche alla luce del passato legame speciale che li aveva uniti all'interno della Casa.