GF Vip, Marina La Rosa svela i retroscena su Giacomo e Megan: cosa è successo nella notte

Grande Fratello Vip, Marina La Rosa parla di Giacomo e Megan tra battute e allusioni. Ecco cosa è emerso dalla conversazione con Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Giacomo Gallani e Megan Ria sembra farsi sempre più interessante. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i due concorrenti si sarebbero avvicinati ulteriormente, approfittando di un momento lontano dagli sguardi degli altri inquilini. A raccontare alcuni retroscena è stata Marina La Rosa, che, parlando con Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, ha lasciato spazio a doppi sensi e interpretazioni.

Grande Fratello Vip, Marina La Rosa racconta cosa sarebbe successo nella notte

A far discutere è stato soprattutto il dialogo tra Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Nel corso della conversazione, Marina ha utilizzato un oggetto da cucina per introdurre una riflessione dai risvolti decisamente allusivi.

"Vedete questa pinza da cucina? Può avere una forma, una consistenza. Se io la impugno così, cosa ci vedi tu? Parliamo di psicologia, della scuola di Gestalt. Uno può vedere in questa pinza da cucina due persone che si baciano, Alex ci vede una chela di un granchio, io ci posso vedere altro", ha detto Marina, giocando sulle diverse interpretazioni che si possono dare allo stesso oggetto.

Megan Ria e Giacomo Gallani

Poi, rivolgendosi alle sue interlocutrici, ha aggiunto con ironia: "Ma davvero vi interessa questa cosa? Vi svolta la giornata? Perché io la trovo così noiosa".

La risposta di Guendalina Tavassi non si è fatta attendere: "Sì, ci interessa. Annoiaci anche a noi, vogliamo annoiarci", ha replicato scherzando. Marina ha quindi proseguito con un'altra allusione: "Tu in questo oggetto ci vedi una pinza, ma io ci vedo un oggetto fallico, con una consistenza, una durezza".

Giacomo Gallani e Megan Ria, il codice segreto della gelateria

Gli indizi sul rapporto tra Giacomo Gallani e Megan Ria erano emersi già nei giorni precedenti, quando il concorrente aveva raccontato di aver trovato con lei un modo particolare per comunicare senza farsi capire dagli altri inquilini.

Il loro linguaggio in codice è ruotato attorno alla metafora di una gelateria, utilizzata per parlare indirettamente dei rispettivi sentimenti e della possibilità di avvicinarsi.

"Abbiamo trovato una metafora per parlare tra di noi, la metafora della gelateria. Mi ha chiesto se c'è qualcuno con cui io prenderei un gelato qui dentro e io ho detto di sì, ma ho anche aggiunto che ho trovato la gelateria chiusa. Lei allora mi ha detto che quella gelateria stava per fare una nuova apertura", ha raccontato Gallani.

Il concorrente ha poi aggiunto un altro dettaglio del loro scambio: "Mi ha detto che nella sua vita prende sempre decisioni troppo affrettate e che la sua gelateria ha riaperto. Dopo ha preso la mia sigaretta e il mio bicchiere di spumante e mi ha dato una carezza alla coscia".