GF Vip, Giacomo e Giancarlo verso la Casa: ecco chi sono i due possibili concorrenti

Nuove indiscrezioni sul cast del GF Vip: Giacomo Gallani e Giancarlo Danto sarebbero tra i possibili protagonisti della nuova edizione condotta da Ilary Blasi

Mancano ormai poche settimane all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e le indiscrezioni sul possibile cast continuano ad alimentare la curiosità del pubblico. Dopo i nomi circolati nelle scorse settimane, nuove voci riguardano due possibili protagonisti che a settembre potrebbero varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia.

Si tratta di Giacomo Gallani e Giancarlo Danto, due volti ancora poco conosciuti dal grande pubblico ma con esperienze nel mondo della moda, della televisione e dello spettacolo. A fare i loro nomi è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter riservata agli abbonati.

Grande Fratello Vip, chi sono Giacomo Gallani e Giancarlo Danto

Giacomo Gallani ha studiato Economia aziendale prima di intraprendere un percorso professionale nel mondo della moda come fotomodello. Nel corso degli anni ha inoltre costruito una presenza significativa sui social, dove può contare su oltre 175mila follower.

Un profilo, dunque, particolarmente legato al mondo digitale e della moda, che potrebbe rappresentare una delle novità del prossimo Grande Fratello Vip qualora l'indiscrezione sul suo possibile ingresso trovasse conferma.

Diverso, ma altrettanto variegato, il percorso di Giancarlo Danto. Il ballerino ha partecipato a reality come Holiday Crush e ha fatto parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Nel suo curriculum televisivo figurano inoltre esperienze a Ciao Darwin e Tu sì que vales.

Più recentemente, Danto ha preso parte anche a The Fifty Italia, aggiungendo un'altra esperienza nel mondo dei reality al suo percorso televisivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato a Danto è stato attribuito un presunto flirt con Paola Caruso. Si è trattato però di un'indiscrezione mai confermata dai diretti interessati.

Il cast del GF Vip prende forma

Le indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip sono ormai numerose. La nona edizione del reality dovrebbe prendere il via il 14 settembre, con Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Nei giorni scorsi sono emersi diversi possibili ingressi, tra conferme e indiscrezioni. Tra i nomi circolati figurano anche quelli di ex concorrenti come Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, del duo Le Donatella, che potrebbe questa volta affrontare l'avventura senza la sorella Silvia Provvedi.

Tra i possibili protagonisti sono stati inoltre indicati Jonathan Kashanian, Alex Belli, Valeria Marini e Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello.Nel cast potrebbe infine esserci spazio per Andreas Muller, marito di Veronica Peparini. Per lui si tratterebbe della prima esperienza nel reality show di Canale 5.

Al momento, per quanto riguarda Gallani e Danto, il condizionale resta però d'obbligo: i loro nomi sono al centro delle indiscrezioni e bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali per capire se saranno davvero tra i concorrenti del prossimo GF Vip.