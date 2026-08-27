Grande Fratello Vip, il nuovo cast prende forma: spunta anche la data del debutto

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip 2026 è già cominciato. Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter a pagamento, Mediaset avrebbe individuato nel 17 settembre la data prevista per il debutto della nuova edizione, anche se il calendario potrebbe ancora subire variazioni. Anche perchè, d'obbligo chiarire, non c'è ancora l'ufficializzazione di Mediaset.

La nuova stagione, affidata alla conduzione di Ilary Blasi (affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici), dovrebbe cominciare senza raddoppi, previsti però in prima serata già nelle prime fasi del reality.

A cambiare, però, sarebbe soprattutto il meccanismo del gioco. Parpiglia anticipa infatti una Casa organizzata attorno a due gruppi distinti, con concorrenti già navigati in fatto di reality e volti alla prima esperienza (anche se non del tutto estranei al mondo dello spettacolo).

Grande Fratello Vip, un cast di veterani e debuttanti

Da una parte, dunque, ci sarebbero persone che conoscono già le dinamiche della Casa, le nomination e la pressione delle telecamere. Dall'altra entrerebbero concorrenti senza precedenti esperienze nel programma, chiamati quindi a confrontarsi per la prima volta con le regole e le strategie del gioco. Un elemento che potrebbe incidere parecchio sulle dinamiche della stagione, soprattutto nelle prime settimane.

Tra i nomi indicati dal noto giornalista figurano Marina La Rosa, protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, componente de Le Donatella, Alex Belli e Jonathan Kashanian.

A questi si aggiungerebbero due nomi che nelle ultime ore avrebbero fatto un passo ulteriore verso l'ingresso nella Casa: Andreas Muller, ballerino e vincitore di Amici, e Michelle Masullo, modella, DJ e personaggio televisivo già vista a Pechino Express insieme a Jo Squillo.

Il gruppo dei debuttanti comprenderebbe invece Piera Meloni e Federica Morello, quest'ultima già conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Ciao Darwin.

Il cast, dunque, non sarebbe ancora necessariamente definitivo. Secondo le anticipazioni, nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi nomi, in particolare per completare il gruppo dei concorrenti alla prima esperienza.

Il 17 settembre è la data di partenza del Grande Fratello Vip?

È questo uno degli elementi più interessanti dell'anticipazione di Parpiglia. La data indicata per il debutto è giovedì 17 settembre, ma al momento è più corretto considerarla come una data prevista e non come un appuntamento ufficiale e immutabile.

La programmazione autunnale di Mediaset potrebbe infatti essere ancora soggetta a modifiche, anche perchè al momento nulla pare ancora determinato nel calendario generale. Il dato più solido, per ora, è quindi l'indicazione di una partenza a settembre accompagnata da una formula che punta a modificare sensibilmente gli equilibri del reality.