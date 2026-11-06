GF Vip: Alex Belli su Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: "Lei piuttosto noiosa"

L'attore, amico di Giulio Fratini, interviene sulla fine della relazione con Antonella Fiordelisi e pronuncia parole che fanno discutere. I fan dell'ex gieffina non risparmiano le critiche.

La fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini continua a far discutere e torna al centro del gossip. La storia tra l'ex concorrente del Grande Fratello e l'imprenditore era già finita sotto i riflettori durante questa edizione del reality show. A riportare per prima nella Casa le indiscrezioni sui motivi della rottura era stata Guendalina Tavassi, che aveva parlato di un presunto coinvolgimento di Federica Morello.

Secondo i rumor circolati all'epoca, infatti, la relazione tra Antonella e Giulio sarebbe terminata proprio a causa di una presunta vicinanza tra l'imprenditore e Federica. L'influencer aveva alimentato le indiscrezioni parlando di un'amica che, dopo aver dormito a casa sua, le avrebbe "rubato il fidanzato". Una ricostruzione che, tuttavia, era stata successivamente smentita da Federica che aveva ridimensionato il suo legame con la Fiordelisi.

Alex Belli interviene sulla rottura tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

A riaccendere adesso l'attenzione sulla vicenda è stato Alex Belli, amico di Giulio Fratini, che ha pronunciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Nel corso di un confronto con Federica, l'attore ha fatto riferimento alle relazioni sentimentali del suo amico, soffermandosi anche sulla storia con l'ex gieffina.

Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi

"Perché il mio amico che ti ha scelto, vi siete scelti, non sta insieme con donne noiose, o sbaglio? È mai stato insieme con donne noiose? L'ultima donna che ha avuto era particolarmente noiosa, quanto è durata? Meno che un gatto in tangenziale", ha dichiarato Alex Belli.

L'attore ha poi rincarato la dose, cercando di chiarire che Federica non sarebbe stata la causa della rottura tra Antonella e Giulio: "Profondamente noiosa. E non c'entri tu, tutti pensano che c'entri tu, ma invece non c'entri. Lo so che tu non c'entri niente, io conosco tutta la storia. E non c'entri assolutamente niente".

Antonella Fiordelisi, i fan non apprezzano le parole di Alex Belli

Le dichiarazioni di Alex Belli non sono passate inosservate e hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan di Antonella Fiordelisi. In molti hanno contestato sia l'utilizzo dell'aggettivo "noiosa" sia la ricostruzione proposta dall'attore, ritenuta da alcuni fuori luogo e poco opportuna.

A far discutere è soprattutto un passaggio delle sue parole: Alex ha infatti affermato di conoscere tutta la storia, lasciando intendere di essere al corrente di particolari che, a suo dire, non sarebbero noti agli altri. Una presa di posizione che ha inevitabilmente alimentato nuove curiosità sulla fine della relazione tra Antonella e Giulio Fratini, le parole di Alex Belli rappresentano soltanto un nuovo capitolo di un gossip che continua a far parlare.