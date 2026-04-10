Lite nella Casa del GF Vip: Adriana Volpe contro Marco e Raul, “Cucinate solo per voi?”

A poche ore dall'inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, nella casa non accenna a diminuire la tensione. Questa volta a scagliarsi contro i coinquilini è Adriana Volpe, che ha perso il controllo dopo aver scoperto che alcuni concorrenti stavano cucinando per loro stessi senza coinvolgere gli altri.

Lo sfogo di Adriana Volpe contro i coinquilini

I coinquilini presi di mira dalla conduttrice sono stati in particolare Marco Berry e Raul Dumitras. Adriana, infuriata per quanto aveva visto, si è avvicinata a Nicolò Brigante e Renato Biancardi, che nel frattempo si stavano godendo il sole in giardino, e ha detto: "Avete fatto la pasta e l'avete fatta per tre, ma chiedere se qualcuno la voleva? Cosa stiamo diventando? Uno cucina per tutti e uno pulisce per tutti".

Le dinamiche in cucina

Per Adriana, che ha già vissuto un'esperienza nella casa del GF Vip 4, la cucina rappresenta un momento di aggregazione per i concorrenti e il fatto che i tre ragazzi non abbiano coinvolto nessuno sarebbe, secondo lei, sintomo di un problema nelle dinamiche del gruppo.

Marco Berry

Successivamente si è recata in cucina per confrontarsi direttamente con Marco e Raul, che stavano cucinando. Quando la Volpe li ha accusati di aver pensato solo al proprio interesse, i due si sono difesi negando: "Non è come dici tu", ha precisato l'illusionista, affermando che il pranzo che stavano preparando era per più persone e aggiungendo che sia lui sia Raul avevano chiesto chi volesse mangiare con loro. Una versione confermata anche da Raul Dumitras.

Il confronto finale con Paola Caruso

Adriana Volpe si è poi lamentata anche in giardino della situazione con Paola Caruso, che ha provato a mediare: "Orari diversi, dinamiche complicate", sottolineando che spesso i concorrenti si alzano in momenti differenti e seguono routine non sempre allineate, quindi può capitare che mangino in orari separati.