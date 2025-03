Grande Fratello: la nuova finalista, le nomination sono una lotta tra fandom. Cosa è successo il 10 marzo

L'ultima puntata del Grande Fratello si è conclusa con il nome della terza finalista. In nomination sono invece andate tre assolute protagoniste, della serata e dell'edizione.

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 10 marzo, si è conclusa senza nessun eliminato. Abbiamo invece il nome della terza finalista: a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi infatti, si è aggiunta Zeudi Di Palma.

L'ex miss Italia ha vinto al televoto contro Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti.

Il televoto: Zeudi Di Palma terza finalista

Jessica Morlacchi

Fino al verdetto, le concorrenti al televoto pensavano si trattasse di un'eliminazione: invece il pubblico era chiamato a scegliere la prossima finalista del reality.

La prima a essere esclusa dalla rosa è stata Chiara, poi Stefania. Rimaste in ballo Mariavittoria, Zeudi e Shaila, Signorini le ha chiamate in studio per svelare loro l'esito del televoto.

Queste le percentuali: Zeudi Di Palma 49,2%; Shaila Gatta 22,83%; Stefania Orlando 20,11%; Mariavittoria Minghetti 6,91%; Chiara Cainelli 0,95%.

Le nomination: Chiara, Helena e Stefania al televoto

Stefania Orlando

Prima del termine della puntata, le nomination. Javier ha nominato Chiara, Chiara invece Mariavittoria, Helena e Tommaso hanno scelto Chiara, Stefania ha mandato in nomination Shaila, Giglio ha nominato Stefania, Shaila ha optato per Helena. Lorenzo ha nominato Helena, Jessica invece Chiara; Zeudi infine, Stefania.

Chiara, Helena e Stefania sono state le più votate e quindi, nella puntata di giovedì 13 marzo, una di loro uscirà dalla casa.