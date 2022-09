Get smart with money, su Netflix in streaming da oggi

Get smart with money: come gestire al meglio le tue finanze, il nuovo documentario di Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 6 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Questo documentario che affianca guru finanziari a persone normali nel corso di un anno sembra uno spinoff di Queer Eye ambientato nel mondo dell'economia. Da una barista che fatica ad arrivare a fine mese a una famiglia che si chiede se i genitori potranno andare in pensione anticipata, queste storie presentano molti consigli pratici utili a tutti, oltre a lezioni su come vivere una vita più ricca al di là del proprio conto in banca.

Dietro la macchina da presa c'è Stephanie Soechtig, una pluripremiata scrittrice, produttrice e regista di documentari. Uno dei suoi film più recenti, Under the Gun, ha ricevuto una lunga standing ovation quando è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2016. Lionsgate ed Epix hanno acquisito il pluripremiato film, che i critici hanno definito "magistralmente realizzato" e "il miglior film sulle armi da fuoco dal documentario vincitore dell'Oscar Bowling for Columbine nel 2002".