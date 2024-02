Gerard Butler e Morena Baccarin tornano in Greenland 2

Gerard Butler e Morena Baccarin torneranno in Greenland 2. Le star si riuniranno con il regista Ric Waugh per il sequel tanto atteso intitolato ufficialmente Greenland: Migration. La sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Chris Sparling e Mitchell Lafortune ed esplora il modo in cui "la famiglia Garrity deve lasciare la sicurezza del bunker della Groenlandia dopo che la cometa 'Clarke' ha decimato la terra e la famiglia intraprende un viaggio straziante attraverso le terre desolate dell'Europa per trovare una nuova casa".

Greenland: Migration

Il film originale viene descritto come "Una famiglia lotta per la sopravvivenza mentre una cometa che uccide il pianeta corre verso la Terra. John Garrity (Butler), la moglie separata Allison (Morena Baccarin) e il giovane figlio Nathan intraprendono un pericoloso viaggio verso la loro unica speranza di salvezza. In mezzo a notizie terrificanti sulle città di tutto il mondo rase al suolo dai frammenti della cometa, i Garrity sperimentano il meglio e il peggio dell'umanità. Mentre il conto alla rovescia per l'apocalisse globale si avvicina allo zero, il loro incredibile viaggio culmina in un volo disperato dell'ultimo minuto verso un possibile rifugio sicuro."

"Siamo entusiasti di avere Gerard, Morena e Ric di nuovo a bordo per Groenlandia: Migration per mostrare al pubblico cosa è successo dopo alla famiglia Garrity", ha condiviso il produttore Sébastien Raybaud in un comunicato. "Tornando a lavorare con i team di G-BASE, Thunder Road, CineMachine e STX, sappiamo che il prossimo capitolo sarà altrettanto avvincente del primo".

Sam Brown, Presidente della produzione di STX Entertainment, ha aggiunto: "Il successo di Greenland ha mostrato in modo narrativamente e visivamente avvincente ciò che un uomo è disposto a fare per proteggere e provvedere alla propria famiglia contro le probabilità più catastrofiche. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la straziante storia dei Garrity con Gerry, Morena, Ric e tutti i nostri meravigliosi produttori e partner in tutto il mondo".