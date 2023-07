Georgetown stasera su Rai 3: trama, cast e storia vera del femminicidio a cui è ispirato il film

Stasera 19 luglio 2023 su Rai 3, in prima serata alle 21:25, va in onda Georgetown. La pellicola è ispirata ad una storia vera e, allo stesso tempo, incredibile. L'attore Christoph Waltz è il regista di questo film. Esordio alla regia per Christoph Waltz, interprete caro a Quentin Tarantino e vincitore di due premi Oscar e una Palma d'oro come attore: La sceneggiatura è di David Auburn. Lorne Balfe ha composto le musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Georgetown: Christoph Waltz e Vanessa Redgrave in una scena del film

Georgetown: Trama

Ulrich Mott è un eccentrico uomo in cerca di una facile ascesa sociale che seduce e sposa un'anziana vedova benestante, Elsa Brecht. La coppia organizzava eventi lussuosi nella propria casa, a Georgetwon, e Ulrich diventa ben presto un nome noto nell'ambiente politico di Whashington D.C. La situazione degenera quando Elsa viene ritrovata morta e Ulrich è il primo indiziato dell'omicidio.

Georgetown: Vanessa Redgrave e Christopher Waltz durante una scena del film

Georgetown: Curiosità

Georgetownè stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival il 27 aprile 2019. In Italia è uscito il 16 giugno 2020.

Storia vera

Il film è basato su fatti realmente accaduti, in particolare la vicenda è arrivata al grande pubblico grazie a un articolo del New York Times, intitolato "Il peggior matrimonio di Georgetown".

Il primo marito di Drath, Francis Drath, è morto l'11 gennaio 1986. Nei primi anni '80, Viola ha incontrato Albrecht Gero Muth, 44 anni più giovane di lei, all'epoca uno stagista non retribuito proveniente dalla Germania.

Quattro anni dopo la morte del marito, Drath, all'età di 70 anni, ha sposato il 26enne Muth. Il matrimonio nell'aprile 1990 è stato celebrato da un giudice della Corte Suprema della Virginia.

Dopo il loro matrimonio, Muth ha inventato una storia secondo cui un anziano conte tedesco era caduto da un elefante in India e lo aveva nominato successore prima di morire. Da quel momento in poi, Muth ha insistito nel farsi chiamare Conte Albrecht. Dopo il completamento della guerra in Iraq nel 2003, Muth ha improvvisamente assunto il grado e indossato l'uniforme di generale di brigata dell'esercito iracheno, organizzando eventi diplomatici a Washington sostenenedo che fossero per il nuovo regime iracheno.

Georgetown: Cristopher Watlz durante una scena del film

All'inizio del matrimonio, ci sono stati vari episodi di violenza domestica da parte di Muth contro Drath e la polizia è stata costretta ad intervenore numerose volte. L'11 agosto 2011, Drath è stata trovata morta nel bagno della sua casa di Q Street. Muth è stato tenuto in osservazione presso l'Ospedale di St. Elizabeths, dove inizialmente è stato giudicato incapace di essere processato per un disturbo di personalità schizoide e un disturbo delirante. In un rapporto presentato al tribunale, lo psicologo forense Mitchell Hugonnet ha concluso che Muth aveva un disturbo di personalità narcisistica ma non era malato di mente.

Nel 2014, Muth è stato condannato per l'omicidio di sua moglie ed è stato condannato a 50 anni di prigione. Le osservazioni del giudice Russell F. Canan prima della sentenza hanno descritto Muth come "un comune abusatore seriale di violenza domestica legata anche ai suoi problemi con l'eccesso di alcool, che ha sottoposto la signora Drath a molti anni di abusi".

Georgetown: Vanessa Redgrave e Annette Bening in una scena del film

Georgetown: Interpreti e personaggi

Georgetown: Recensione e Trailer

La nostra recensione di Georgetown

Georgetown è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 63% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 49 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10