George R.R. Martin: la saga Wild Cards diventerà ben due serie tv!

La serie di libri Wild Cards di George R.R. Martin si prepara a diventare una serie tv... anzi due! Come il papà del Trono di Spade aveva già annunciato nel 2016 sul suo blog, la Universal Cable Production ha acquisito i diritti della serie di racconti e romanzi, e ora si prepara a trasformarli in due nuove serie tv che verranno trasmesse su Hulu.

La scrittura e la produzione a livello esecutivo di entrambi i progetti sarà affidata a Andrew Miller, creatore di The Secret Circle. George R.R. Martin, invece, non prenderà parte alla stesura delle sceneggiature: al momento, infatti, ha un contratto esclusivo con la HBO per lo sviluppo di diversi spin-off del Trono di Spade, show di cui è, tra l'altro, produttore esecutivo. Lo scrittore al momento è anche impegnato come produttore esecutivo anche per Nightflyers, l'adattamento della sua novella a cui sta lavorando Syfy (e che verrà distribuito da Netflix a livello internazionale).

Ambientata nel presente, la serie Wild Cards prende le mosse da un'epidemia causata da un virus alieno nella Manhattan del 1946. Il 90% degli infettati muore, Il DNA dei sopravvissuti è stato alterato, creando deformità fisiche. Fa eccezione una piccola percentuale di persone che invece sviluppa dei super poteri. Conosciuto come il virus Wild Cards, continua ad essere tramandato di generazione in generazione, rimanendo nascosto fin quando un evento traumatico non lo rende manifesto. Ecco allora che le vittime soccombono oppure si trasformano in esseri dotati di poteri immensi alla ricerca di un proprio posto nel mondo.

Nel frattempo, sul versante Trono, HBO ha rilasciato qualche ora fa il primo teaser dell'ultima stagione dello show dei record, annunciando che la messa in onda del Trono di Spade 8 prenderà il via ad aprile 2019.

