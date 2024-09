George R.R. Martin spera di riunire Guillermo del Toro e Ron Perlman per il suo romanzo sui vampiri

Quando si pensa a George R.R. Martin, di solito si pensa a Westeros, ai draghi, alla magia e alla straordinaria capacità di far morire i personaggi preferiti proprio quando ci si sta affezionando.

Tuttavia, il leggendario autore di fantasy ha scritto anche altre opere come Fevre Dream, che sarebbe uno dei prossimi che vorrebbe portare sullo schermo. Martin ha già in mente le due persone che sarebbero perfette per interpretare e dirigere l'adattamento. Parlando con Winter is Coming alla World Science Fiction Convention, l'autore e la casa editrice hanno discusso della probabilità di altri adattamenti delle sue opere, e Martin ha messo in evidenza appunto Fevre Dream.

Mentre le Cronache del ghiaccio e del fuoco hanno dato vita all'apprezzata serie della HBO Il trono di spade, il lavoro di Martin sul racconto storico della Casa Targaryen in Fire & Blood ha dato vita alla serie prequel, House of the Dragon. Al di là degli impressionanti risultati raggiunti dalle sue opere, Martin non vede l'ora di adattare un altro dei suoi libri: Fevre Dream. "Amo Fevre Dream e ho avuto numerosi incontri per un possibile adattamento. Ho scritto una sceneggiatura e a un certo punto l'abbiamo sviluppata. Naturalmente non l'hanno realizzato, ma i diritti sono tornati a me", ha rivelato l'autore a proposito di ciò che potrebbe accadere in futuro.

Ron Perlman in Hellboy - The Golden Army

Come gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato, Martin è molto protettivo nei confronti delle sue opere e vorrebbe che le sue storie fossero portate sullo schermo con un certo grado di coerenza. Per Fevre Dream, l'autore ha già il candidato che ritiene in grado di fare un lavoro stellare, e ha dichiarato:

"Ho avuto incontri con Guillermo del Toro su Fevre Dream. Gli piace, dice che vuole farlo... ma non vuole farlo ora. Ha sempre prima questo e quel progetto, e poi quest'altro. Ma alla fine farà Fevre Dream, se vivrà così a lungo e se io vivrò così a lungo e se i film vivranno così a lungo, non lo so... Penso che sarebbe fantastico".

Di cosa parla Fevre Dream?

Si tratta di un romanzo di vampiri ambientato lungo il fiume Mississippi a metà del 1800, che sfrutta a fondo i punti di forza di Martin come scrittore horror. La storia segue un capitano di battello a vapore di nome Abner Marsh, un uomo sfortunato che viene ingaggiato da un misterioso uomo di nome Joshua York per traghettarlo su e giù per il fiume in modo che possa realizzare un progetto segreto e un mondo più ampio di politica vampiresca, pieno di colpi di scena che farebbero sentire a casa qualsiasi lettore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Martin ha continuato dicendo di sapere esattamente chi dovrebbe interpretare il protagonista di questo adattamento, indicando direttamente Ron Perlman. Se mai dovesse concretizzarsi, Martin vorrebbe che Perlman e del Toro rinnovassero la loro collaborazione iniziata per il franchise di Hellboy nel 2004.

"Vogliamo avere come protagonista Ron Perlman, abbiamo anche fatto il cast!", ha aggiunto. "Il mio amico Ron Perlman nel ruolo di Abner Marsh. Ron vuole farlo. Tutti vogliono farlo, ci servono solo 100 milioni di dollari. E, naturalmente, Ron Perlman. Lavorare con lui è stato uno dei grandi piaceri della mia vita. Era semplicemente una gioia scrivere per lui".