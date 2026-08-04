George RR Martin "ricompare" sul suo blog dopo mesi: "Ho combattuto contro tristezza e depressione"

George RR Martin ha interrotto un silenzio che durava dallo scorso febbraio ed è tornato a scrivere personalmente sul suo celebre Not a Blog, condividendo un aggiornamento dal tono intimo e malinconico.

L'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non ha fatto nessun annuncio sull'attesissimo The Winds of Winter, il sesto romanzo, ma un racconto sincero delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi e uno sguardo ai recenti successi televisivi nati dal suo universo fantasy. Senza menzionare, però, House of the Dragon.

George RR Martin torna sul blog: la lotta contro la depressione

George R.R. Martin

"Vi ricordate di me?", ha esordito Martin nel post pubblicato il 3 agosto sul suo blog, intitolato Better Late Than Never. Lo scrittore ha spiegato che il suo precedente intervento personale risaliva al 19 febbraio, dal momento che le comunicazioni apparse successivamente erano state preparate dai suoi collaboratori, definiti con affetto i suoi "potenti tirapiedi".

Nemmeno l'aiuto dello staff, tuttavia, gli ha permesso di tenere il passo con i numerosi progetti e impegni di un anno "particolarmente pesante". Martin ha descritto il 2026 come un anno difficile, segnato da momenti entusiasmanti e da esperienze dolorose.

"Ho perso degli amici. Ho combattuto contro la tristezza e la depressione. Il peggio potrebbe ancora arrivare", ha scritto. L'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che ha compiuto 77 anni lo scorso settembre, ha parlato anche delle difficoltà legate all'età: "Diventare vecchi non è divertente".

Tra le ombre del racconto, lo scrittore ha comunque lasciato spazio a qualche spiraglio di positività. Martin ha ricordato che, accanto alle delusioni e ai lutti, ci sono stati anche sogni realizzati e occasioni felici. "Immagino che questa sia semplicemente la vita. Naturalmente lo sapevo già. Chi ha letto le mie storie lo sa", ha aggiunto, collegando le sue esperienze personali ai temi agrodolci che attraversano da sempre i suoi romanzi.

L'autore proverà ora a recuperare parte degli aggiornamenti rimasti in sospeso, anche se ha avvertito i lettori che i prossimi post potrebbero essere brevi e scritti con poco tempo a disposizione.

A Knight of the Seven Kingdoms conquista nove nomination agli Emmy

A Knight of the Seven Kingdoms

Tra le soddisfazioni citate da George RR Martin c'è il percorso di A Knight of the Seven Kingdoms. La serie HBO tratta dal racconto Il cavaliere errante ha ottenuto ben 9 nomination agli Emmy 2026, compresa quella nella categoria Miglior serie drammatica.

Martin si è detto orgoglioso del lavoro svolto dalla produzione e ha espresso la speranza di vedere lo show conquistare qualche statuetta. Ha ammesso, tuttavia, di essere rimasto sorpreso dall'assenza di candidature per gli interpreti. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, rispettivamente nei ruoli di Dunk ed Egg, non sono infatti entrati nelle categorie dedicate alla recitazione.

La cerimonia degli Emmy è prevista per lunedì 14 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles. Martin vorrebbe partecipare, ma la sua presenza resta incerta: "Dipende da molte cose", ha spiegato senza entrare nei dettagli.

Il ritorno sul blog non offre dunque novità sul futuro letterario di Westeros, ma restituisce ai fan la voce diretta del suo creatore. Dopo mesi complessi, Martin sembra intenzionato a riprendere il dialogo con i lettori, un post alla volta.