George R.R. Martin svilupperà l'adattamento del romanzo sci-fi Roadmarks per HBO

George R.R. Martin torna a collaborare con HBO per adattare il romanzo di fantascienza di Roger Zelazny, Roadmarks, in una serie tv prodotta da WarnerMedia.

Emmy 2015: Geroge R. R. Martin stringe finalemnte l'Emmy per la migliore serie drammatica

Martin collaborerà con la collega Kalinda Vazquez, sceneggiatrice di Star Trek: Discovery e produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead. La Vazquez, che porta il nome di un personaggio della seriwe originale di Star Trek, sarà autrice, produttrice esecutiva e showrunner di Roadmarks.

Il romanzo, pubblicato da Del Rey nel 1979, parla di un'autostrada che può permettere i viaggi nel tempo collegando tutte le linee temporali e tutti i luoghi per le persone molto speciali che la scoprono. Alcuni potrebbero usarlo per esplorare i vasti misteri del mondo, ma per altri la strada potrebbe rivelarsi la loro unica speranza di sopravvivere riscrivendo passi falsi che alterano l'esistenza e creando un futuro migliore per se stessi e per coloro che amano. La strada è stata creata dai Draghi di Bel'kwinith e nessuno sa chi siano o perché l'abbiano realizzata.

George R.R. Martin e il romanziere Roger Zelazny sono stati a lungo amici dopo essersi conosciuti a un workshop letterario a Bloomington, Indiana, negli anni '70. In ricordo di Zelazny, scomparso nel 1995, Martin lo ha definito un uomo gentile e generoso che gli aveva prestato del denaro quando si trovata in difficoltà economiche.

Vince Gerardis, produttore de Il trono di spade e dell'imminente House of the Dragon, si occuperà della produzione esecutiva di Roadmarks con Martin r la Vazquez.

George R.R. Martin: "Nel 2020 ho scritto centinaia di pagine di The Winds of Winter"

George R.R. Martin ha dichiarato: "La mia carriera in televisione è cominciata nel 1985 quando ho adattato Last Defender of Camelot di Roger Zelazny per Ai confini della realtà - Anni '80. Roger era un amico, un mentore e uno dei più grandi scrittori di fantascienza mai esistiti. Per è stato un onore poter portare il suo lavoro in televisione e questo è il motivo per cui sono felice di collaborare all'adattamento di Roadmarks per HBO. Abbiamo un grande romanzo, una grande sceneggiatrice in Kalinda Vasquez e una serie potenzialmente originale e meravigliosa. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio."