George Romero: il suo ultimo progetto è un libro sugli zombie che unirà tutti i suoi film

L'ultimo progetto di George Romero è un monumentale romanzo sugli zombie, ultimato e pubblicato postumo grazie allo scrittore Daniel Kraus, che unirà tutti i film sul tema realizzati dal maestro dell'orrore.

George Romero in un primo piano durante la conferenza del Lucca Film Festival

Il romanziere Daniel Kraus ha incontrato il suo eroe George A. Romero una volta sola, nel 2006, a una convention horror. Undici anni dopo il regista che ha creato il genere dello zombie-movie è morto di tumore ai polmoni e solo un mese dopo la sua morte Kraus è stato contattato per ultimare il ruo progetto finale, un monumentale romanzo sugli zombie intitolato The Living Dead.

Daniel Kraus ammette di essere stato ossessionato dall'opera di Romero fin da quando, a sei anni, la madre gli ha mostrato La notte dei morti viventi: "Sono il mio Star Wars" ha ammesso lo scrittore, che vive a Chicago.

The Living Dead, lungo quasi 700 pagine, si apre con una epidemia zombie e descrive l'insorgere dell'apocalisse dal punto di vista di una manciata di personaggi assai diversi: un giornalista televisivo, un adolescente che vive in una roulotte, l'assistente di un medico legale, un comandante della Marina, un piccolo burocrate, e altri. In seguito la storia fa un salto in avanti per descrivere il devastante mondo post-pandemia che tenta faticosamente di risorgere.

La difficoltà principale, per Kraus, è stata quella di adeguarsi allo stile di Romero senza potersi confrontare con lui: "Sarebbe stato più facile se avesse scritto solo metà romanzo e poi si fosse fermato. Ma mi sono trovato ad avere tante isole differenti create da lui, e io dovevo unirle costruendo dei ponti. Come risolvere? Ho provato a pensare come Romero, ho cercato di entrare nella sua testa e ho provato a rispondere alle domande a cui non aveva lasciato risposta."

Parte del processo per immergersi nella testa di George Romero è stato realizzato rivedendo tutti i suoi film, parlando a lungo con la sua vedova Suzanne e guardando le pellicole preferito del regista, da John Ford a Michael Powell:

"Far fluire le idee mi ha costretto a pensare moltissimo. Non ho mai passato così tanto tempo seduto alla scrivania a riflettere. mesi di ricerca sono finiti nel libro ben prima che iniziassi a scrivere una sola parola."

The Living Dead esce negli USA oggi 4 agosto.