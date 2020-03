George R. R. Martin in quarantena e al lavoro su Winds of Winter: "Sono al sicuro"

George R. R. Martin, autore dei libri che hanno ispirato la serie tv Il Trono di Spade, rassicura i fan: è a casa, sta lavorando al suo ultimo libro, The Winds of Winter, e sta bene.

George R. R. Martin comunica ai fan di essere sano e salvo in quarantena a... Westeros. L'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sta infatti scrivendo The Winds of Winter, l'atteso sesto capitolo della saga fantasy che ha conquistato i fan di tutto il mondo.

"Per coloro che potrebbero essere preoccupati per il mio stato di salute, sappiate che sono consapevole di fare parte della porzione più vulnerabile della popolazione, vista la mia età e la mia attuale condizione fisica" scrive l'autore dei libri che hanno ispirato la serie Il Trono di Spade sul suo blog "Ma al momento sto bene, e stiamo prendendo ogni ragionevole precauzione. Sono da solo in una remota località piuttosto isolata, unica compagnia un membro del mio staff, e non andrò in città né vedrò altre persone. A essere sinceri, sto passando molto più tempo a Westeros che nel mondo reale, ogni giorno è speso scrivendo. C'è un'aria abbastanza cupa nei Sette Regni... ma forse non così cupa come quella che stiamo respirando qui".

E continua George R.R. Martin, commentando l'assurda situazione in cui ci troviamo al momento a causa della pandemia di Coronavirus: "Alcuni giorni, a guardare i telegiornali mi sembra di vivere in un romanzo di fantascienza, ma non uno di quelli in cui ho sempre sognato di vivere quando ero ragazzo, quelli con le città sulla luna, le colonie su Marte, le case perfettamente automatizzate e robot programmati con le Tre Leggi, o le auto volanti. Non mi sono mai piaciute più di tanto le storie sulle pandemie... Ma speriamo che riusciremo a venirne fuori sani e salvi. Rimanete al sicuro, amici. Prevenire è meglio che curare!".

Sembrerebbe quindi che almeno una cosa buona, da questa situazione, potrebbe venirne fuori... E chissà, magari avremo davvero modo di leggere The Winds of Winter prima del previsto.