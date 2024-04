George Lucas è il più ricco di Hollywood: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Nelle scorse ore, Forbes ha pubblicato la lista delle 14 celebrità più ricche di Hollywood e in testa a tutti c'è lui, George Lucas, ideatore della saga di Star Wars, che ovviamente continua a beneficiare degli introiti derivanti dalla sua creazione, nonostante la vendita alla Disney.

George Lucas guarda tutti dall'alto grazie a un patrimonio netto di 5.5 miliardi di dollari, gran parte dei quali derivati dalla vendita della Lucasfilm alla Disney per 4 miliardi nel 2012.

Secondo la lista di Forbes, 10 delle 14 persone presenti nella lista sono diventate miliardarie solo negli ultimi quattro anni. Tutti coloro che sono entrati in classifica hanno una storia unica per i loro guadagni miliardari, ma tutti sono riusciti a capitalizzare il successo iniziale con iniziative e investimenti intelligenti.

Lucas supera Spielberg

Il creatore di Star Wars è seguito da Steven Spielberg, Michael Jordan, Oprah Winfrey e Jay-Z. Non è certo la prima volta che Lucas entra a far parte dell'elenco annuale dei più ricchi di Forbes. È stato anche la celebrità più pagata dal 2000 al 2002, nel 2005 e nel 2018 (con 5,4 miliardi di dollari guadagnati quell'anno).

Sebbene molti dei suoi guadagni annuali abbiano a malapena sfiorato il miliardo di dollari, è evidente che il suo patrimonio netto è cresciuto costantemente da quando ha debuttato come miliardario nel 1997.

Lucas ha superato i 4,8 miliardi di dollari di Spielberg quest'anno, nonostante quest'ultimo abbia affermato di non aver "preso uno stipendio per quasi un decennio". Entrambi sono noti per la loro collaborazione nei primi quattro film di Indiana Jones; sono stati anche coinvolti come produttori esecutivi e consulenti per Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

In classifica c'è anche Taylor Swift che chiude la lista alla posizione 14.

Lucas e il sostegno a Bob Iger

Lucas ha recentemente parlato delle difficoltà degli investitori all'interno della Walt Disney Company, sostenendo l'amministratore delegato della Disney Bob Iger tra le critiche degli azionisti. In qualità di maggiore investitore della Disney (dopo l'acquisizione della LucasFilm nel 2012), Lucas ha sottolineato la sua fiducia nella leadership di Iger e nella sua visione a lungo termine per l'azienda.

Francis Ford Coppola: "Peccato che Star Wars abbia dominato la carriera di George Lucas"

Da allora ha alimentato il crescente sostegno a Iger, che è appoggiato anche dall'amministratore delegato di JPMorgan Chase Jamie Dimon e dagli eredi di Walt e Roy Disney. Il loro sostegno combinato potrebbe decidere l'esito delle votazioni degli azionisti previsto per oggi.