George Lucas sostiene Bob Iger: 'Creare la magia non è per gli amatori'

George Lucas ha deciso di sostenere Bob Iger dalle critiche avanzati da alcuni investitori che sostengono i risultati ottenuti dalla Disney non siano all'altezza delle aspettative.

Il 3 aprile gli azionisti dovranno infatti esprimere il proprio voto che potrebbe far entrare nel consiglio di amministrazione Nelson Peltz o Jay Result, sostenuti da Brian Partners, o i candidati voluti da Blackwells Capital.

Le parole del regista

In un comunicato ufficiale, George Lucas ha dichiarato: "Creare la magia non è per gli amatori. Quando ho venduto la Lucasfilm oltre un decennio fa, sono stato felice di diventare un azionista della Disney per la mia ammirazione di lunga data per il suo brand iconico e per la leadership di Bob Iger".

Il creatore di Star Wars ha inoltre sottolineato: "Quando Bob è recentemente ritornato nella società durante un periodo difficile, sono stato sollevato. Nessuno conosce meglio di lui la Disney. Rimango un significativo azionista perché ho una fede totale e una certezza nei confronti del potere della Disney e dei precedenti di Bob nel guidare un valore a lungo termine. Ho dato i miei voti ai 12 direttori della Disney e invito gli altri azionisti a fare lo stesso".

Bob Iger, recentemente, ha sostenuto che sia arrivato il momento di una nuova trasformazione nello studio con lo scopo di sfruttare lo streaming facendo compiere al settore un percorso all'insegna della crescita e della capacità di ottenere profitto e, al tempo stesso, di ridurre le spese e migliorare i guadagni, posizionando la Disney+ in una posizione migliore in vista del confronto con i propri avversari nel settore e altre sfide economiche globali. Iger ha inoltre sottolineato che bisogna rimettere la creatività al centro della società, aspetto che migliorerà i risultati e assicurerà la qualità dei contenuti e delle esperienze.