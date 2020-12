Francis Ford Coppola: “Peccato che Star Wars abbia dominato la carriera di George Lucas”

Francis Ford Coppola sul set di Un'altra giovinezza

Francis Ford Coppola ha espresso il suo parere sul franchise di Star Wars e sulla carriera di George Lucas, di cui è stato il mentore. Il cineasta italoamericano ne ha parlato durante un'intervista concessa a Vulture, e questo è stato il suo commento al riguardo: "Ha creato una cosa che ha dato gioia e felicità e piacere - e anche un po' di saggezza - a molte persone. Ha pienamente meritato qualunque vantaggio derivato da questo. Quello che mi intristisce è che non abbia fatto gli altri film che aveva intenzione di fare. George è una persona davvero brillante e talentuosa. Avremmo dovuto avere di più."

E stando a Francis Ford Coppola, questo suo pensiero non è ignoto all'amico e collega George Lucas: "Oh, lui lo sa. Siamo arrivati al punto dove non posso neanche più menzionare la cosa. Lo vedo un po' come un fratello minore, e noi vecchi dobbiamo celebrare i successi dei giovani. Riconosco che mia figlia Sofia per certi versi ha più successo di me, e alla gente interessa di più ciò che farà lei invece di quello che farò io. Ed è giusto così." Il cineasta ha anche riconosciuto di essere la probabile influenza dietro storie come quella di On the Rocks, il nuovo film di Sofia Coppola, disponibile su Apple TV+, dove la protagonista deve fare i conti con la presenza ingombrante del padre.

Francis Ford Coppola sta attualmente promuovendo il nuovo montaggio de Il padrino - Parte terza, uscito con il titolo The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone e contenente alcune modifiche rispetto alla versione uscita in sala nel 1990 (principalmente nuove sequenze d'apertura e di chiusura). Il suo ultimo film da regista, Twixt, è uscito nel 2011. George Lucas si è invece ritirato dal cinema nel 2012, dopo aver venduto la Lucasfilm alla Disney.