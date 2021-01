George Clooney ricorda la sbronza sul set di Un giorno per caso: "Puzzavo come una distilleria"

George Clooney ha rievocato il suo passato alcolico di fronte alla collega Michelle Pfeiffer, che ha lavorato con lui nella romcom Un giorno per caso.

George Clooney ha ricordato un episodio del suo passato da scavezzacollo quando si presentò sul set di Un giorno per caso ubriaco fradicio dopo una nottata di baldoria.

George Clooney, ospite dell'evento di Variety Actors on Actors insieme alla collega Michelle Pfeiffer, co-star di Un giorno per caso, ha rievocato l'increscioso episodio confessando di essersi presentato sul set ubriaco, "puzzando come una distilleria":

"Avevo il giorno libero, così mi sono preso qualche drink con il mio amico Rande Gerber, che si trovata in città. Ci siamo fatti qualche vodka, poi verso l'una sono tornato a casa piuttosto scombussolato. Alle 5 mi sono alzato e ho pensato 'Mi sento ok'. Poi mi sono guardato allo specchio e mi sono reso conto che ero ancora ubriaco'".

Un giorno per caso: George Clooney e Michelle Pfeiffer ai tempi del film

Quando Clooney si è presentato sul set, Michelle Pfeiffer si è resa subito conto delle sue condizioni. L'attore ricorda:

"Sono arrivato sul set, siamo entrati nel trailer, mi sono seduto e tu mi hai guardato. io ho provato a giustificarmi dicendo che non ricordavo che avrei dovuto lavorare e tu mi hai detto 'Sei ancora ubriaco'. Ho provato a spruzzarmi qualsiasi spray per la bocca trovassi perché puzzavo come una distilleria".

