George Clooney e la moglie Amal arrivano in Sicilia e i fan impazziscono (FOTO)

George Clooney è in Sicilia da un paio di giorni. L'attore e regista americano è approdato nell'isola insieme alla moglie Amal per partecipare a una festa di compleanno in una villa tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa, e la sua presenza non è certo passata inosservata.

Barba lunga, occhiali da sole, polo scura, George Clooney e Amal si sono concessi una passeggiata a Marzamemi, nota località turistica del versante orientale dell'isola, facendo impazzire i fan. Sorridente e disponibile, il divo non si è sottratto ai tanti selfie e ha firmato pazientemente una pioggia di autografi.

In serata, George Clooney ha partecipato alla festa per i 50 anni di Charlotte Tilbury, una tra le più celebri make up artist internazionali. Tra i vip presenti alla festa anche le super top model Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.