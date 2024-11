Donald Trump al cinema: tutte le volte in cui è apparso in film e serie di successo

Zoolander, Sex in the City e, naturalmente, Mamma, ho riperso l'aereo. In occasione delle elezioni americane, ecco tutte le volte che il mega-tycoon ha tentato di sfondare (anche) come attore...

"You're fired!" Così recitava la frase iconica con cui Donald Trump licenziava, bruscamente, i concorrenti di The Apprentice. Il popolare reality show che, poi, ha dato il titolo al film diretto dall'iraniano Ali Abbasi, il primo in lingua inglese, con un Sebastian Stan dal tipico ciuffo "blorange" del tycoon americano. Con lui, anche Jeremy Strong, nel ruolo di Roy Cohn, e Maria Bakalova, nei panni di Ivana Marie Zelníčková.

Ma se il film racconta l'ascesa di The Donald, in pochi ricordano che tra le svariate attività intraprese dal divisivo candidato repubblicano, c'è anche quella dell'attore. Dunque, in occasione dell'Election Day che lo vede sfidare Kamala Harris, ecco tutte le volte in cui Donald Trump è apparso in film e serie tv.

Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, 1992

Trump e Macaulay Culkin

L'ex presidente fa un breve cameo diventato iconico. La scena si svolge nel lussuoso Plaza Hotel di New York, di cui il tycoon era proprietario all'epoca. Kevin, il piccolo protagonista interpretato da Macaulay Culkin, chiede indicazioni a un passante nella hall, e quel passante è proprio Trump.

Piccole canaglie, 1994

In una scena di Piccole canaglie

Nel remake del serial cinematografico Anni '30, The Donald fa un breve cameo nei panni del padre di Waldo. Nella scena, appare al telefono con il ricco e viziato antagonista del film. Durante la chiamata, si rivolge con tono autoritario: "You're the best son money can buy", giocando sullo stereotipo del magnate degli affari, un'immagine che Trump ha spesso incarnato in vari media.

Zoolander, 2001

In Zoolander

Il tycoon appare sul red carpet della fashion week. Insieme a sua moglie Melania, commenta l'impatto del supermodello interpretato da Ben Stiller: "Senza Derek Zoolander, l'industria della moda non sarebbe quello che è oggi". Questo cameo si inserisce perfettamente nel tono satirico del film. L'apparizione di Trump aggiunge un tocco di autenticità e glamour al contesto, riflettendo il suo status di celebrità.

Willy, il principe di Bel-Air, 1994

Durante il 25esimo episodio della stagione 4, il re di New York incontra il principe della sitcom Will Smith. Trump è accompagnato dell'allora moglie Marla Maples. In questa puntata, il miliardario interpreta sé stesso e visita la villa dei Banks, interessato a comprarla.

Celebrity, 1998

Nella Hollywood di Woody Allen, il ricco imprenditore si inserisce perfettamente nel contesto satirico del film, che esplora con sarcasmo il mondo del jet set. Trump interagisce con il personaggio di Kenneth Branagh, che interpreta un giornalista, e il suo ruolo enfatizza l'assurdità e il glamour che circondano i vip.

Two Weeks Notice, 2002

Con Hugh Grant

Ancora una volta nei panni di se stesso, Trump appare durante un cocktail party. La scena si svolge in un momento in cui George Wade (Hugh Grant), sta attraversando una crisi personale e professionale. L'ex presidente incontra Wade a un evento e, con il suo solito stile confidenziale, gli chiede: "Cosa ti è successo? Sei stato qualcuno che rispettavo."

Sex and the City, 1999

Trump e Sex and the City

Trump appare in un episodio della seconda stagione dell'iconica dramedy. La scena si svolge in un ristorante di lusso a New York, dove The Donald è seduto a un tavolo mentre parla con un altro uomo d'affari; nel locale c'è anche la bella Samantha. Anche se il ruolo è piccolo e non interagisce direttamente con le ragazze, la sua presenza sottolinea il contesto glamour e mondano in cui si muovono le quattro protagoniste.

La Tata, 1996

Fran Drescher e The Donald

Trump (che fa sempre Trump) appare anche nella popolare sitcom Anni '90. Dopo essere stato ammaliato dal fascino di Francesca (Fran Drescher), "Donnie" la invita ad un party. Quarto episodio, stagione 4.

Spin City, 1998

Nella serie tv sulle rocambolesche avventure del vicesindaco di New York (interpretato da Michael J.Fox), Donald Trump viene contattato da Mike per aiutare il primo cittadino a scrivere un libro. Si tratta del 14esimo episodio della seconda stagione.

Studio 54, 1998

Nel film che celebra la mecca delle follie, il tycoon appare in una scena che rappresenta l'alta società e il mondo delle celebrità degli anni '70. La sua presenza contribuisce a creare l'atmosfera di lusso e sfarzo tipica del club, sottolineando il fascino e l'attrattiva di quell'epoca.