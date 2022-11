George and Tammy: Jessica Chastain e Michael Shannon nel trailer della miniserie

Shwotime ha diffuso il trailer della serie limitata in sei parti George and Tammy, cche vede Jessica Chastain e Michael Shannon nei panni della celebre coppia di musicisti country Tammy Wynette e George Jones.

Nel trailer vediamo i due cantanti insieme, intenti a prodursi in romantiche esibizioni e in una proposta di matrimonio ancor più romantica. Ma non mancano le difficoltà ("Non puoi sopportare la felicità" dice Chastain a Shannon, che replica "Nessuno mi vuole felice"). Il video di 2 minuti include somme di denaro che vengono letteralmente gettate nel water, un inseguimento della polizia e una visita solenne dal medico, il tutto sulla colonna sonora della cover di Jessica Chastain di Stand By Your Man.

George and Tammy: una foto dei protagonisti Jessica Chastain e Michael Shannon

La serie si basa sul libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, scritto da Georgette Jones, la figlia della coppia di star della musica country, che racconta le vicissitudini di una famiglia problematica, segnata dall'alcolismo di George e dalla separazione dei due artisti quattro anni dopo la nascita della loro bambina. Georgette ha trascorso molti anni prima di trovare la propria voce e diventare, a sua volta, una cantante di successo. Sylvia e Bryan Goluboff sono gli sceneggiatori del progetto.

Creato da Abe Sylvia e diretto da John Hillcoat, George and Tammy è interpretato anche da Steve Zahn, Kelly McCormack, Walton Goggins, Pat Healy, David Wilson Barnes e Katy Mixon. Il primo episodio andrà in onda su Showtime e Paramount Network il 4 dicembre, mentre il resto della stagione sarà disponibile esclusivamente su Showtime.

Jessica Chastain, parlando a Vanity Fair di George and Tammy, ha spiegato: "Per me era affascinante che qualcuno come Tammy Wynette, che cantava tutte quelle canzoni come Stand By Your Man, si fosse inoltre sposata cinque volte. Ero entusiasta di questa donna che si è sposata e ha divorziato varie volte, facendo fatica mentre viveva a Nashville e cercava di ottenere il successo da sola. Era entrata in classifica più volte prima di incontrare George Jones".