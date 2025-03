Geoffrey Rush e John Litgow in The Rule of Jenny Pen: "Il braccio violento della legge, ma in sedia a rotelle"

Un horror ambientato in una casa di riposo con protagonisti due star del calibro di Geoffrey Rush e John Lithgow. Si potrebbe riassumere in queste pochissime righe la storia di The Rule of Jenny Pen.

Rush interpreta Stefan Mortensen, un giudice dal carattere duro che subisce un ictus e deve trasferirsi in una struttura di assistenza. Purtroppo per lui, tra gli ospiti c'è anche Dave Crealy (John Lithgow), che terrorizza i residenti con la sua marionetta, Jenny Pen.

Il braccio violento della legge in sedia a rotelle

Geoffrey Rush ha spiegato:"Negli ultimi anni mi sono stati inviati diversi copioni che sembravano solo far galleggiare la storia. Ma in questo caso, il mio cervello si deteriora, in realtà [il mio personaggio] non dice nulla nelle ultime 40 pagine. Ho pensato che fosse un po' come Il braccio violento della legge ma su una sedia a rotelle".

"Ho attraversato un periodo in cui mi sono fermato a riflettere su cosa volevo fare, dicendomi che non volevo ripetermi" ha spiegato Rush, felice di tornare a lavorare con l'amico Lithgow:"John è esattamente come tutti immaginano che debbano essere gli attori; esuberante, sempre presente e ha grandi storie da raccontare. Ci siamo divertiti molto".

L'idea di tornare in Pirati dei Caraibi

Geoffrey Rush non ha escluso l'ipotesi di riprendere il ruolo di Capitan Barbossa nei prossimi film di Pirati dei Caraibi:"In Amleto, il padre torna come fantasma. Mi è sempre piaciuta l'idea di dire 'Datemi solo un paio di belle scene' e tornare ad infastidire Jack Sparrow o fare da mentore a qualche nuovo sostituto".

Geoffrey Rush e Johnny Depp in una scena di Pirati dei Caraibi

L'attore ha interpretato Barbossa in cinque dei film di Pirati dei Caraibi al fianco di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.