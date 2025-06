Taormina Film Festival, Per il tuo bene è il miglior film: premiati anche Geoffrey Rush e Alex Garland

Ecco i premi assegnati all'edizione 2025 della kermesse cinematografica siciliana, tra cui quelli alla star di Pirati dei Caraibi e al regista di Ex Machina.

Sono stati assegnati i premi del Taormina Film Festival 2025, l'attesa manifestazione cinematografica ambientata nella suggestiva cornice siciliana, che anche quest'anno ha accolto film, registi e attori di prestigio.

Poco fa sono stati resi noti i vincitori delle varie categorie con le relative motivazioni, dal miglior film alla miglior regia fino ai migliori interpreti.

I premiati del Taormina Film Festival 2025

Miglior attrice a Ebada Hassan per Spose - Giovani spose

Due ragazze in cerca di libertà e appartenenza fuggono dalle loro vite nel Regno Unito: l'obiettivo è andare in Siria per sostenere l'Isis.

Miglior attore a Geoffrey Rush per La regola di Jenny Pen

Mentre si trova in una casa di riposo, il giudice Mortensen prova a fermare un anziano psicopatico che utilizza un pupazzo per maltrattare gli altri ospiti della struttura.

Miglior regia a Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Tempo di guerra

Tratto da una storia vera, Warfare - Tempo di guerra è un'immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Questo film di pura azione è stato infatti realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL - tra cui lo stesso Mendoza - che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Non solo un film di guerra ma un film nella guerra: immersivo, viscerale, coinvolgente, una rivisitazione intensa e innovativa del genere, che non fa sconti allo spettatore regalandogli un'esperienza cinematografica totale.

Miglior film Per il tuo bene di Axel Monsú

Costretta a crescere in un contesto rurale molto povero, l'adolescente Zulma vive seguendo i dettami che la famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino.

La storia del Taormina Film Festival

Nato nel 1955 in quanto rassegna dedicata al cinema internazionale, nel corso degli anni il Taormina Film Festival si è distinto come uno dei più antichi e prestigiosi festival cinematografici in Italia.

Joseph Quinn in una scena di Warfare - Tempo di guerra

Grazie alla meravigliosa cornice del Teatro Antico di Taormina, il festival si è distinto come un importante punto di incontro tra il cinema d'autore e quello mainstream e internazionale.