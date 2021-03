Gentleman Jack: da stasera su laF la serie tv sulla vita di Anne Lister, la prima lesbica moderna

Stasera su laF (Sky 135) alle 21:10 fa il suo debutto ufficiale in Italia Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no, la serie che racconta Anne Lister, proprietaria terriera inglese, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista e consideratala prima lesbica moderna per la libertà con cui viveva apertamente le sue scelte sentimentali.

Gentleman Jack: una scena della serie

Una vita straordinaria, pubblica e privata, raccontata ora per la prima volta in una serie evento (qui la nostra recensione di Gentleman Jack) coprodotta da BBC One e HBO, acclamata dalla critica e dal pubblico inglesi. A dare il volto ad Anne Lister l'attrice premio BAFTA Suranne Jones con un'interpretazione molto apprezzata per la capacità di mettere in pieno risalto la personalità della Lister, dalla passione per la vita al fiuto per gli affari, passando per le sfide contro le aspettative della società dell'epoca sulle donne e per come viveva liberamente anche la sua sessualità, motivo per cui qualcuno la soprannominò "Gentleman Jack".

Ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui suoi diari originali, Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no vede la protagonista intenta a voler rafforzare i suoi affari, rivitalizzare la tenuta storica ereditata dallo zio, Shibden Hall, attraverso la riapertura delle miniere di carbone, e la ricerca di un buon matrimonio. Anne, che si veste di nero dalla testa ai piedi e si è fatta strada nella società attraverso la sua risolutezza e il suo carisma, non ha alcuna intenzione di sposare un uomo, ma è determinata a restare fedele alla sua natura prendendo la mano della facoltosa e affascinante ereditiera Ann Walker (Sophie Rundle).

Gentleman Jack: Suranne Jones e Sophie Rundle in una scena della serie

Gentleman Jack, di cui è già stata confermata la seconda stagione, inizia con la protagonista che fa ritorno a Shibden Hall dopo anni di viaggi esotici e relazioni sentimentali segrete con altre donne. Desiderosa di ripartire quanto prima per la sua prossima avventura, Anne spera di liberarsi presto delle sue responsabilità e dei parenti che mal sopporta: la sorella gelosa Marian (Gemma Whelan), la zia malata Anne (Gemma Jones) e il padre poco lucido Jeremy (Timothy West). Dopo un incontro casuale con l'innocente e timida Ann Walker, decide di rinunciare ai suoi viaggi per corteggiarla.

Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no è diretta da Sally Wainwright, Sarah Harding e Jennifer Perrott, ed è prodotta da Lookout Point per HBO e BBC One. L'appuntamento con la prima stagione della serie tv dedicata ad Anne Lister, composta da 8 episodi da 60 minuti ciascuno, comincia oggi, venerdì 26 marzo 2021, per poi proseguire fino a venerdì 16 aprile in esclusiva su laF (Sky 135) per il ciclo "Classici in TV".

La serie è già disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su NOW.