Genius: Aretha, Cynthia Erivo sarà la Regina del Soul Aretha Franklin

Genius: Aretha avrà come protagonista l'attrice e cantante Cynthia Erivo che ha ottenuto la parte di Aretha Franklin nella nuova stagione della serie.

Il progetto di NatGeo ha come protagonista di ogni stagione un "genio" che ha scritto una pagina importante nella cultura e nella società e Genius: Aretha sarà la prima versione televisiva autorizzata della vita e della carriera della Regina del Soul. Cynthia Erivo reciterà quindi per il piccolo schermo nella parte di Aretha Franklin e interpreterà alcuni dei brani più conosciuti della star della musica. Nelle puntate, secondo quanto dichiarato dalla produzione, si potranno ascoltare canzoni come I Never Loved a Man (The Way I Love You), Chain of Fools, Don't Play That Song, Since You've Been Gone e Baby I Love You.

La serie potrà inoltre utilizzare dei materiali d'archivio inediti che comprendono le performance di Aretha Franklin delle canzoni I Knew You Were Waiting For Me, Freeway of Love e Sisters Are Doin' It For Themselves.

Al lavoro sul progetto destinato ai canali di National Geographic ci sarà la commediografa Suzan-Lori Parks, che ha il ruolo di showrunner e produttrice in collaborazione con Brian Grazer, Ron Howard e Clive Davis, il famoso produttore musicale.

La terza stagione di Genius può inoltre contare sul sostegno della famiglia di Aretha.