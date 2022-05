Gene Hackman, l'attore 92enne riappare in una rara foto pubblica

Gene Hackman è comparso in pubblico; l'attore di 92 anni è stato immortalato in una rara fotografia scattata insieme a Seth Rudetsky.

Gene Hackman è comparso in pubblico; l'attore di 92 anni è stato immortalato in una rara foto scattata insieme a Seth Rudetsky durante la sua apparizione pubblica al Lensic Center for Performing Arts di Santa Fe per lo spettacolo Broadway Confidential.

Il conduttore radiofonico Set Rudetsky ha immortalato l'incontro con il Premio Oscar, condividendo poi lo scatto insieme sul suo profilo social e rivelando, così, un Gene Hackman che, a 92 anni, si mostra sorridente e in forma. Rudetsky ha scritto: "Guardate chi è venuto al nostro show a Santa Fe! GENE HACKMAN!".

Andato in pensione nel 2004 con il film Due candidati per una poltrona, nel corso della ricchissima carriera Gene Hackman ha vinto due Premi Oscar e quattro Golden Globe. Considerato uno dei più grandi attori della storia, negli ultimi anni si è tenuto ben lontano dai riflettori, fotografato in pochissime occasioni pubbliche, quasi auto-relegandosi all'oblio e facendo così preoccupare gli amanti del cinema sulle sue reali condizioni di salute.

L'attore è noto soprattutto per le sue interpretazioni ne La conversazione, Il braccio violento della legge, La giuria, Gli spietati, Superman, Mississippi Burning - Le radici dell'odio, Frankenstein Junior e I Tenenbaum.