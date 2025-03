Gene Hackman, la causa della morte non è il monossido di carbonio: smentita la famiglia. Le ultime novità

Lo sceriffo della contea di Santa Fe ha dichiarato che Gene Hackman e Betsy Arakawa non sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio, svelando la data assai probabile della morte.

La causa della morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa non è il monossido di carbonio. A chiarirlo, in una conferenza stampa di poche ore fa, è stato lo sceriffo della contea di Santa Fe. Nonostante l'inchiesta sia ancora in corso, l'autopsia sui corpi ha fin qui rivelato che i test per avvelenamento da monossido hanno dato esito negativo.

Fugati i dubbi della famiglia sulla morte di Gene Hackman

Per avere un rapporto finale e più dettagliato rispetto all'autopsia e agli esami tossicologici, bisognerà attendere "un mese, tre mesi o più", ha dichiarato lo sceriffo, ma i primi risultati condivisi affermano che non sono stati nè il monossido nè traumi esterni a causare la morte di Hackman e di Betsy Arakawa.

Vengono così smentiti i sospetti della famiglia di Gene Hackman, che aveva apertamente parlato del pericolo di un'intossicazione da monossido. In particolare era stata la figlia Elizabeth a dare voce alle preoccupazioni sue e dei due fratelli. Leslie, la figlia minore, aveva invece confermato che, nonostante l'età avanzata, l'attore sembrava godere di ottima salute.

La data della morte

I corpi di Gene Hackman e di Betsy Arakawa sono stati ritrovati lo scorso mercoledì 26 febbraio dopo che un addetto alla manutenzione della villa, preoccupato, aveva dato l'allarme. Secondo lo sceriffo di Santa Fe, però, la morte potrebbe risalire addirittura allo scorso 17 febbraio. Nonostante ci sia ancora molta incertezza in merito, nonostante non è chiaro se i decessi di Hackman, di sua moglie e di uno dei tre cani sia avvenuti quasi simultaneamente, tuttavia l'ultimo "evento" registrato dal pacemaker dell'attore risale proprio a quel giorno.

Per il momento, però, non ci sono abbastanza elementi per fare dichiarazioni certe perchè sia all'interno che all'esterno della residenza in New Mexico non sono stati trovati elementi che aiutino a ricostruire le tempistiche. Le autorità stanno dunque interrogando tutto il personale della tenuta in cui la coppia viveva per ricostruire gli ultimi giorni di vita.

Gene Hackman e Betsy Arakawa: due morti sospette

I cadaveri di Hackman, 95 anni, della moglie Betsy Arakawa, 65 anni, e di uno dei loro cani sono stati ritrovati nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio dalla polizia della contea di Santa Fe, allertata da un addetto alla manutenzione che aveva subito parlato a telefono di corpi a terra e porta socchiusa. Nonostante fin da subito non siano stati notati segni di effrazione, dopo i primi rilievi gli inquirenti hanno subito catalogato quella della coppia come una "morte sospetta".

Il cadavere di Arakawa, con gli arti già in stato di mummificazione, è stato trovato sul pavimento del bagno, quello dell'attore nell'anticamera della cucina. Il pastore tedesco morto era in un rispostiglio del bagno, molto vicino alla Arakawa.