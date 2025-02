Gene Hackman: dubbi sulla causa di morte indicata dalla figlia, lei e il padre non si parlavano da mesi

Elizabeth Jean Hackman, figlia del compianto Gene Hackman e della sua ex moglie Faye Maltese, ha rotto il silenzio della famiglia sulla morte prematura del padre e di sua moglie, Betsy Arakawa.

Mentre è in corso un'indagine per determinare la causa del decesso della coppia, la figlia ha dichiarato a TMZ che la famiglia ha dei sospetti su ciò che ha portato alla scoperta della morte della star di Hollywood, della Arakawa e di uno dei loro tre cani nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico.

Elizabeth e i suoi fratelli sospettano che il monossido di carbonio sia stata la causa della loro morte. La polizia ha risposto a una richiesta di aiuto da parte dei vicini della coppia, scoprendo che i due erano morti da almeno un giorno, anche se non si sa cosa li abbia fatti preoccupare a tal punto da chiamare.

La polizia sta indagando e non esclude alcuna ipotesi

Gene Hackman nel film I Tenenbaum

Ha anche confermato che le forze dell'ordine non hanno trovato prove che facciano pensare a un omicidio. Tuttavia, lo sceriffo Adan Mendoza non ha escluso ufficialmente nulla a questo punto delle indagini.

Gene Hackman in una scena di IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE

Elizabeth non ha fornito informazioni sullo stato di salute del padre al momento della sua morte (pare che non si sentissero da mesi), anche se nella sua ultima apparizione pubblica, quasi un anno fa, era stato visto usare un bastone come ausilio per muoversi.

La figlia minore, Leslie, che si è descritta come una persona che aveva un rapporto "stretto" con il padre, ha anche detto che "non c'era alcuna indicazione che ci fosse qualche problema" con la sua salute prima della sua scomparsa.

"Gli piaceva fare pilates e yoga, e continuava a farlo più volte alla settimana", ha aggiunto Leslie. "Quindi era in buona salute", ha continuato Leslie, aggiungendo che la morte di Hackman "non è stata molto scioccante perché aveva 95 anni".

La più giovane dei tre figli di Hackman, che condivideva con l'ex moglie Faye Maltese, ha spiegato che non vedeva l'attore e Arakawa da "qualche mese", poiché vive a centinaia di chilometri di distanza dal New Mexico, in California. "Eravamo molto stretti", ha aggiunto Leslie prima di ammettere che "non parlavo con loro da un paio di mesi, ma tutto era normale e tutto andava bene".