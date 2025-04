Gene Hackman, la madre della moglie chiede di non diffondere le foto dei cadaveri: "Rispettate il mio dolore"

La madre di Betsy Hackman sta provando a bloccare la diffusione delle riprese delle telecamere della polizia che mostrerebbero i cadaveri della figlia e di Gene Hackman, morti lo scorso febbraio in circostanze piuttosto singolari.

Nei documenti del tribunale, Yoshie Feaster ha dichiarato che, dopo la morte della figlia e del genero, "la notevole copertura mediatica sulle circostanze della sua scomparsa mi ha costretto a rivivere ripetutamente l'esperienza della sua morte prematura".

Feaster ha proseguito affermando che i media hanno cercato di accedere alle fotografie e ai video del corpo di sua figlia presso l'Ufficio dell'investigatore medico del Nuovo Messico.

Morte Gene e Betsy Hackman, immagini che nessuno dovrebbe vedere

Gene e Betsy Hackman

"Mi presento umilmente davanti a questa corte per chiedere che rispetti il mio diritto di elaborare il lutto in pace e che ritenga che io abbia il diritto costituzionale di non vedere le immagini della casa di mia figlia, del suo cadavere, del cadavere di suo marito e del cadavere del loro cane. Lo spettacolo pubblico che circonda la morte di mia figlia è uno spettacolo che nessun genitore dovrebbe vivere", ha detto la Feaster nella sua dichiarazione.

Gene Hackman e Betsy Hackman poco prima della morte

"Credo che il diritto di un genitore di scegliere come prendersi cura di un figlio durante la sua vita debba ragionevolmente estendersi alla decisione di un genitore di affrontare la morte di un figlio", ha continuato Feaster. "Questo diritto dovrebbe estendersi alla protezione contro la divulgazione delle foto e dei referti dell'autopsia di mia figlia. Questo diritto dovrebbe estendersi per permettermi di controllare i resti fisici di mia figlia, la sua memoria e le immagini del suo corpo deceduto". La madre di Betsy ha espresso preoccupazione per il fatto che le immagini della figlia defunta rilasciate possano finire online, in televisione, ed essere discusse alla radio e nei podcast.

Le autorità hanno stabilito che Arakawa è morta a causa della sindrome polmonare da hantavirus, una grave malattia respiratoria che viene trasmessa agli esseri umani attraverso gli escrementi dei roditori, e ritengono che Hackman sia morto giorni dopo a causa di una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica (ASCVD), con il morbo di Alzheimer come fattore significativo.