Geeked Week 2023: le prime anticipazioni sull'evento online di Netflix

Si svolgerà dal 6 al 12 novembre la Geeked Week 2023, la settimana durante la quale Netflix regalerà anticipazioni, contenuti esclusivi e molti altri appuntamenti da non perdere.

Nel trailer condiviso online si scoprono così i titoli, di serie e film tv, coinvolti nelle giornate, regalando inoltre alcune immagini inediti di progetti molto attesi come Rebel Moon e Il problema dei tre corpi.

I primi dettagli

La Geeked Week di Netflix, evento di riferimento per tutto ciò che riguarda l'intrattenimento di genere, ritorna con la sua terza edizione. La settimana sarà ricca di celebrazioni virtuali con debutti, notizie, anteprime, segreti dietro le quinte, merchandise e altre divertenti sorprese sui film, serie, titoli di animazione e giochi preferiti dai fan.

Da lunedì 6 novembre (Stranger Things Day) fino a domenica 12 novembre su YouTube, X, Twitch, Facebook e TikTok, la Geeked Week è l'occasione perfetta per scoprire le novità più attese su Il problema dei 3 corpi, Avatar: La leggenda di Aang, The Brothers Sun, Damsel, Devil May Cry, Il mondo dietro di te, Rebel Moon, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft e altri titoli attesi.

Per tutte le informazioni e le novità che riguardano la Geeked Week e le storie di genere più amate su Netflix, visita il sito GeekedWeek.com.