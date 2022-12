Gaten Matarazzo, protagonista di Stranger Things, sta lavorando a teatro e ha un'idea per un film su Zelda

Il futuro di Gaten Matarazzo sembra pieno d'impegni: fra Stranger Things e il lavoro a teatro, però, l'attore vorrebbe veder realizzato anche un film su The Legend of Zelda.

Dopo il gigantesco successo con Stranger Things 4, Gaten Matarazzo ha proseguito la sua carriera tornando a lavorare a teatro, in attesa delle prossime mosse da destinarsi all'anno nuovo. Essendo un amante dei videogiochi ha parecchie idee riguardo a questo mondo, in particolare nei confronti dell'universo di The Legend of Zelda.

Stranger Things: una scena della terza stagione con Gaten Matarazzo

A seguito del suo ritorno a Broadway in Dear Evan Hansen, e come doppiatore con My Father's Dragon, Gaten Matarazzo sta proseguendo la sua carriera cercando di abbinare la recitazione televisiva a tantissime altre cose.

Nel corso di una recente intervista in esclusiva con Variety, l'attore di Stranger Things ha raccontato della sua vita attuale e dei progetti cui vorrebbe lavorare: "È stato un anno piuttosto folle. Trasferirmi a tempo pieno a New York, dal New Jersey, è stato un momento importante. Ora posso essere vicino al lavoro e all'arte che amo così tanto. Dopo Stranger Things, quest'anno c'è stato anche un grande ritorno al teatro e sembra davvero di essere a casa. All'inizio del 2023, aprirò le danze con il nuovo cast Broadway di Sweeney Todd e non potrei essere più entusiasta".

Stranger Things 4, Gaten Matarazzo: "Sono orgoglioso di Dustin: non ha paura di essere se stesso"

In attesa dell'anno nuovo Gaten Matarazzo ha rivelato che trascorrerà un po' di tempo con la famiglia e gli amici, dedicandosi anche alla sua grande passione per i videogiochi. Ce n'è uno in particolare cui è estremamente attaccato: "Sono un grande fan di The Legend of Zelda e da sempre desidero di vedere un film d'animazione ispirato visivamente e musicalmente alla saga. Potrebbe essere difficile quando la maggior parte dei personaggi non parla mai, ma esplorare un mondo silenzioso in cui la storia può essere raccontata visivamente e attraverso la colonna sonora sarebbe davvero fantastico".