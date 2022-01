Gaspard Ulliel, Xavier Dolan ricorda l'attore: "Stordito dalla tua dipartita"

Xavier Dolan ha ricordato Gaspard Ulliel, morto oggi all'età di 37 anni a causa di un incidente sugli sci; l'attore ha collaborato con il regista in È solo la fine del mondo.

Xavier Dolan ha ricordato Gaspard Ulliel attraverso il suo profilo Instagram. Il regista, con cui il compianto attore ha collaborato in È solo la fine del mondo, si è definito "stordito e prosciugato".

Xavier Dolan ha scritto a proposito della dipartita di Gaspard Ulliel: "È incredibile, insensato e così doloroso anche solo pensare di scrivere queste parole. La tua risata tranquilla, il tuo occhio vigile. La tua cicatrice. Il tuo talento. La tua capacità di ascoltare gli altri. I tuoi sussurri, la tua gentilezza. Tutti i tratti della tua persona sono infatti nati da una scintillante dolcezza. È stato tutto il tuo essere a trasformare la mia vita, una persona che ho amato profondamente e che amerò sempre. Non posso dire altro, sono prosciugato, stordito dalla tua partenza".

Ad aver ricordato Gaspard Ulliel è stato anche il Festival del Film di Cannes, attraverso il suo account Twitter.

I post recano scritto: "Gaspard faceva parte della nuova generazione che stava traghettando il cinema francese nel futuro. Sapeva scegliere i suoi film nonostante la sua carriera non abbia mantenuto le promesse... Per quanto fosse brillante e talentuoso. Ha dato molto, lo ricorderemo sempre. Le sue apparizioni sul tappeto rosso vanno da Princess of Montpensier di Bertrand Tavernier a È solo la fine del mondo di Xavier Dolan, e sono state accompagnate da una presenza personale discreta e gentile".