Garrett Hedlund nel cast del thriller The Marsh King's Daughter

L'attore Garrett Hedlund è entrato a far parte del cast di The Marsh King's Daughter, il progetto che avrà come star Daisy Ridley e Ben Mendelsohn.

Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Karen Dionne.

Il film sarà diretto da Neil Burger e la sceneggiatura è stata firmata da Elle Smith e Mark L. Smith (The Revenant). Tra i produttori di The Marsh King's Daughter ci saranno anche Teddy Schwarzman (The Imitation Game), Keith Redmon (The Revenant) e Mark L. Smith.

Al centro della trama ci sarà Helena Pelletier (Daisy Ridley), una donna che sembra avere una vita apparentemente normale con il marito e la sua figlia, ma che nasconde un segreto oscuro: suo padre è il famigerato "Re della Palude", ovvero Jacob Holbrook (Ben Mendelsohn), l'uomo che ha tenuto Helena e sua madre prigioniere in un bosco per anni. Helena è così costretta ad affrontare i suoi demoni interiori quando il padre fugge inaspettatamente dal carcere. Sapendo che l'uomo è pronto a darle la caccia, la protagonista deve trovare la forza per confrontarsi con il proprio passato e con l'uomo che in passato idolizzava.

La produzione, per ora, non ha annunciato i dettagli relativi al ruolo affidato a Garrett Hedlund.

Le riprese sono attualmente in corso in Canada.