Garfield: Mark Dindal regista del nuovo film dedicato al simpatico gatto

Garfield, il simpatico gatto creato da Jim Davis, ritornerà sul grande schermo in occasione di un lungometraggio animato che verrà diretto da Mark Dindal e prodotto da Alcon Entertainment.

Il progetto affidato al regista di Chicken Little - Amici per le penne potrà contare sulla presenza dell'ideatore del personaggio in veste di produttore esecutivo.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Paul Kaplan e Mark Torgove.

Garfield ha debuttato sulle pagine nel 1978 e il gatto arancione, pigro e cinico, ha subito conquistato i lettori grazie ai racconti della sua convivenza con il padrone, Jon Arbuckle, e con l'adorabile cane Odie.

Nel gruppo dei produttori ci saranno anche John Cohen, già nel team di Cattivissimo Me, e Steven P. Wegner (Dolphin Tale), che collaboreranno con Broderick Johnson, Andrew Kosove e Bridget McMeel.