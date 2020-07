Gangs of London: guardiamo e commentiamo il primo episodio della serie su Twitch

Lunedì 6 luglio la serie Gangs of London debutta finalmente su SKY e NOW TV, noi di Movieplayer.it commenteremo il primo episodio insieme a voi, in live su Twitch.

Gangs of London arriva finalmente in Italia e siamo pronti a scoprirla insieme a voi! In diretta sul canale Twitch di Movieplayer.it, alle 21:00 di lunedì 6 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti e Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno il primo episodio della serie tv che ha fatto impazzire il pubblico inglese.

Dove guardare Gangs of London

Sarà naturalmente SKY a trasmettere anche in Italia la serie tv creata da Gareth Evans e Matt Flannery: Gangs of London andrà in onda da stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15. E non solo: eccezionalmente il primo episodio sarà disponibile gratuitamente anche in simulcast su YouTube, a partire da lunedì 6 luglio e per le successive 48 ore.

Gangs of London: la realizzazione di una scena della serie

In attesa della nuova stagione di Gomorra, dunque, SKY ci riporta nel mondo del crimine organizzato e proprio lì dove anche Genny Savastano si era spinto, in una Londra davvero molto lontana dalla sua consueta immagine glamour.

Finn Wallace (Colm Meaney) era il criminale più potente e rispettato di tutta la città, almeno fino alla morte improvvisa, violenta e misteriosa. Un clan a "gestione familiare", però, non può sopravvivere senza un capo, così, per diritto di nascita, viene chiamato a succedergli il figlio Sean (Joe Cole, già ammirato in Peaky Blinders nei panni di John Shelby), desideroso di vendicare il genitore ma non altrettanto carismatico e bravo a farsi rispettare.

Il sottobosco criminale londinese, d'altronde, che guarda sempre più oltre i confini nazionali tra mafia albanese, 'ndrangheta calabrese e narcos pachistani, ha ben altre idee sulla nuova leadership.

Conscia della situazione esplosiva, e dei limiti di suo figlio, la vedova Marian Wallace (Michelle Fairley, indimenticabile Lady Catelyn Stark de Il Trono di Spade), donna astuta e rispettata, si sentirà quasi costretta a chiedere aiuto a Ed Dumani (Lucian Msamati), a capo di una potente famiglia criminale alleata, e a suo figlio Alex, esperto di finanza e amico, ben più esperto, dello stesso Sean.

Accanto a loro si muoverà costantemente anche Elliot Finch (Sope Dirisu), apparentemente un "soldato semplice" alla corte di Sean, ma segretamente ossessionato dalla famiglia Wallace e dalla loro storia.

Gangs of London: un'intensa scena della serie

La programmazione di Gangs of London su SKY

La prima stagione di Gangs of London, composta da 9 episodi, sarà trasmessa su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, per un totale di cinque appuntamenti così distribuiti:

Lunedì 6 luglio, ore 21.15: episodio 1 (free anche in simulcast su YouTube)

Lunedì 13 luglio, ore 21.15: episodii 2 e 3

Lunedì 20 luglio, 21.15: episodio 4 e 5

Lunedì 27 luglio, 21.15: episodio 6 e 7

Lunedì 3 agosto, 21.15: episodio 8 e 9 (finale di stagione)

Giuseppe, Gabriella e Vincenzo commenteranno tutte le puntate di Gangs of London sul nostro canale Twitch ufficiale ogni lunedì in diretta, dal 6 luglio fino al gran finale del 3 agosto, dalle ore 21:00 in punto.