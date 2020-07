Gangs of London: cosa ci aspettiamo dalle puntate 4 e 5? Ne parliamo su Twitch

Continua su Sky il viaggio nel mondo criminale di Gangs of London non ha deluso: cosa possiamo aspettarci dalle puntate 4 e 5? Ne parliamo a Redazione Movieplayer, oggi alle 13:00 in live su Twitch.

Gangs of London prepotente protagonista delle nostre dirette: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer, in live oggi su Twitch alle 13:00, Giuseppe Grossi e Matteo Maino, dopo la messa in onda del secondo e del terzo episodio, saranno impegnati a teorizzare su cosa potrebbe accadere nelle puntate 4 e 5.

Lunedì prossimo, in prima serata su Sky e in streaming su NOW TV, andranno infatti in onda il quarto e il quinto episodio di Gangs of London che dovranno ancora una volta rispondere a tanti interrogativi. Anche perchè lo scenario criminale che si sta componendo, pezzo per pezzo, intorno ai Wallace, risulta sempre più complesso, puntata dopo puntata. E mentre i confini dell'organizzazione si allargano - anche ai ribelli curdi! -, i segreti più nascosti si sgretolano - chi è Floriana? -, e Sean sembra cedere ogni giorno sempre più potere ai Dumani, Elliot Finch - che ha rischiato davvero grosso alla fine dell'episodio tre - deve iniziare a fare i conti con il ticchettio del suo orologio.... Queste e molte altre questioni al centro del confronto tra Giuseppe e Matteo, direttamente in live, oggi alle 13:00, sul canale Twitch di Movieplayer.it.

La prima stagione di Gangs of London, composta da 9 episodi totali, sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW TV, per un totale di cinque appuntamenti. Dopo la messa in onda dei primi 3 episodi, la programmazione prevede: