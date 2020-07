Gangs of London: cosa ci aspettiamo dal finale di stagione? Ne parliamo su Twitch

Gangs of London torna protagonista, oggi su Twitch alle 17:00, delle nostre chiacchierate: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer Giuseppe Grossi e Matteo Maino, dopo la messa in onda degli episodi 6 e 7, saranno impegnati a teorizzare su cosa potrebbe accadere nel finale di stagione.

Lunedì 3 agosto andranno in onda, su Sky e in streaming su NOW TV, gli episodi 8 e 9 di Gangs of London, il gran finale della prima stagione. Che sarà attesissimo perchè le puntate andate in onda lunedì scorso hanno gettato tutti i personaggi nel caos: se Marian ha portato a casa un intero esercito per difendere la sua famiglia, Sean sa ormai che chi ha ucciso suo padre è pronto a far fuori anche lui. A complicare il tutto l'ammanco di mezzo miliardo di sterline scoperto nei conti del gruppo che una volta era capeggiato da suo padre e la perdita completa di fiducia nel suo braccio destro, Ed Dumani...

Gli episodi 8 e 9 sveleranno il volto di chi muove i vari clan mafiosi di Londra come pedine su una scacchiera? Non resta che lasciare la parola a Giuseppe e Matteo, direttamente in live, oggi alle 17:00, sul canale Twitch di Movieplayer.it.

Gangs of London: Joe Cole e Paapa Essiedu in una scena

La prima stagione di Gangs of London, composta da 9 episodi totali, viene trasmessa su Sky e in streaming su NOW TV, per un totale di cinque appuntamenti. Dopo la messa in onda di 7 episodi, la programmazione prevede: