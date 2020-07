Gangs of London: cosa ci aspettiamo dagli episodi 6 e 7? Ne parliamo su Twitch

Gangs of London torna protagonista, oggi su Twitch alle 17:00, delle nostre chiacchierate: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer Giuseppe Grossi e Matteo Maino, dopo la messa in onda delle puntate 4 e 5, saranno impegnati a teorizzare su cosa potrebbe accadere negli episodi 6 e 7.

Gli uomini di malaffare di una Londra mai così spaventosa torneranno lunedì prossimo su Sky e in streaming su NOW TV e dovranno spiegarci molte cose, per esempio che fine hanno fatto Ed e Alex Dumani e che intenzioni ha Sean Wallace per il futuro, tanto con chi crede fedele alleato, quanto con chi non ispira la minima fiducia (si legga Luan Dushaj).

Per il momento, però, queste sono "piccole" questioni rispetto al discorso che il ritorno in scena dell'ingenuo Darren ha riaperto: chi è il vero mandante dell'assassinio di Finn Wallace? Perchè in fondo è questa la domanda a cui gira intorno tutta questa prima, avvincente stagione di Gangs of London.

Gli episodi 6 e 7 ci sveleranno un nome e un volto o continueranno a far girare, spettatori e Sean Wallace, come trottole impazzite attraverso tutte le sottotrame familiari? Non resta che lasciare la parola a Giuseppe e Matteo, direttamente in live, oggi alle 17:00, sul canale Twitch di Movieplayer.it.

Gangs of London: una foto di scena

La prima stagione di Gangs of London, composta da 9 episodi totali, sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW TV, per un totale di cinque appuntamenti. Dopo la messa in onda dei primi 5 episodi, la programmazione prevede: