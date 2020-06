Gangs of London 2: Sky e AMC annunciano il rinnovo per una seconda stagione

Gangs of London 2 ha ottenuto l'approvazione da parte di Sky e AMC che ne hanno annunciato il rinnovo per una seconda stagione,

Gangs of London 2 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Sky e AMC che hanno quindi dato fiducia al progetto, che arriverà dal 6 luglio anche sugli schermi italiani, confermandone il rinnovo.

Il protagonista dello show è Joe Cole, in precedenza già nel team di Peaky Blinders e Black Mirror.

Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC e co-presidente di AMC Studios, ha dichiarato: "Gangs of London è un'esperienza cinematografica elettrizzante che infiamma gli schermi con un cast stellare, dramma di livello, racconti epici e non potremmo essere più entusiasti nell'offrire ai nostri spettatori questa serie esplosiva. Siamo grati per l'opportunità di collaborare con Sky studios, Pulse Films e SISTER per continuare a superare i limiti e offrire una nuova coraggiosa stagione della serie".

Zai Bennet, di Sky UK, ha sottolineato che Gangs of London ha ottenuto i migliori dati di ascolto di una serie originale drammatica proposta da Sky Atlantic negli ultimi cinque anni e la collaborazione con AMC in occasione della seconda stagione sarà particolarmente stimolante.

Gangs of London può contare su un cast guidato da Joe Cole (Peaky Blinders) e Michelle Fairley (Il Trono di Spade). Alla regia Gareth Evans, Xavier Gens e Corin Hardy.

Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il patriarca, è infatti il criminale più potente della città. Basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l'omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e tutte le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole, Peaky Blinders), aiutato dalla famiglia Dumani, a subentrare alla guida della famiglia e dell'organizzazione criminale. Per vendicare il padre sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica.

Fra gli attori anche Sope Dirisu (Black Mirror) che interpreta Elliot Finch, un personaggio legato agli affari dei Wallace, e Lucian Msamati (His Dark Materials - Queste oscure materie) nei panni del capofamiglia dei Dumani.