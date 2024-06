Game of Thrones: il Cluedo ispirato al mondo di George R.R. Martin è in sconto su Amazon

Su Amazon è possibile trovare, attualmente parlando, il Cluedo di Game of Thrones in sconto; curiosi?

In questi giorni, con l'uscita dell'attesissima seconda stagione di House of the Dragon, il mondo creato da George R.R. Martin è tornato sulla bocca di tutti. L'attuale interesse nei confronti di Westeros deriva dalle reazioni che il nuovo progetto seriale ha generato nel grande pubblico, spingendolo nuovamente ad appassionarsi alle vicende di una mondo che non è la stesso visto in Game of Thrones, pur mantenedone alcuni elementi familiari. Qui le battaglie principali vengono combattute fra i Targaryen e i loro simili, ritrovando le ombre di una politica che si fa facilmente sangue e guerra senza esclusione di colpi o pietà di sorta. E se vi dicessimo che l'amore ritrovato nei confronti di queste storie potrebbe tramutarsi in un gioco da tavolo famosissimo?

Per tutti coloro che hanno amato Game of Thrones e quello che ha lasciato in termini di intrattenimento e fantasy seriale, vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Cluedo tematico in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 32,03€, con uno sconto del 15% sul prezzo mediano indicato. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere dettagli aggiuntivi sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il Cluedo di Game of Thrones

Lasciatevi trasportare in un mistero che prende piede nel mondo di Game of Thrones, sfruttandone le ambientazioni più famose e i suoi protagonisti praticamente iconici. Nel corso della partita dovrete scegliere quale mistero risolvere e come muovervi in questo senso.

House of the Dragon seconda stagione, la premiere al microscopio: tutto quello che potreste non aver notato

Ritrovando luoghi e volti dal mondo de Il trono di spade, questo Cluedo vi trascinerà in due misteri in cui dovrete cercare di far chiarezza su quanto accaduto e sta accadendo, sfruttando gli strumenti presenti nella scatola, così da sciogliere la matassa davanti a voi. Muovetevi sul tabellone indossando i panni del vostro personaggio preferito e ponete attenzione ad ogni dettaglio.