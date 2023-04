Galaxy Quest: il film potrebbe diventare una serie prodotta per Paramount+

Galaxy Quest, il film parodia della saga di Star Trek, sembra sia destinato a diventare una serie tv prodotta per Paramount+.

Il progetto, nelle sue prime fasi iniziali, dovrebbe veder coinvolto il produttore del lungometraggio Mark Johnson.

Attualmente Paramount Television Studios e Paramount+ non hanno confermato l'indiscrezione, condivisa online da Variety, che svela il nuovo tentativo di far approdare sul piccolo schermo la commedia Galaxy Quest.

Inizialmente il cast originale sembrava essere coinvolto in un progetto targato Amazon. La serie avrebbe riportato in scena Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni e Robin Sachs.

Dopo la morte di Rickman nel 2016, tuttavia, la potenziale serie era stata abbandonata.

Galaxy Quest raccontava la storia di un gruppo di attori impegnati nella realizzazione di una serie sci-fi cult che faticavano nell'iniziare una nuova fase della propria vita. I protagonisti venivano poi sconvolti dalla notizia che gli alieni esistono realmente quando le creature arrivavano sulla Terra per chiedere il loro aiuto, convinti che la serie fosse un documentario.

David Howard e Robert Gordon avevano firmato la sceneggiatura del film, mentre la regia era di Dean Parisot.