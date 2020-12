Gal Gadot protagonista dello spy thriller internazionale Heart Of Stone

L'interprete di Wonder Woman Gal Gadot sarà protagonista dello spy thriller internazionale Heart of Stone, prodotto da Skydance Media che intende dare una risposta al femminile a franchise come Mission: Impossible e 007.

Le spie della porta accanto: Gal Gadot in una scena del film

Tom Harper, regista di The Aeronauts e Wild Rose, è in trattative per dirigere Heart of Stone, come anticipa Deadline. La sceneggiatura è firmata da Greg Rucka e Allison Schroeder. il film sarà prodotto da David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger insieme alla stessa Gal Gadot. La trama del film al momento non è stata rivelata.

A partire dal 28 Gennaio 2021, Gal Gadot nei panni di Diana Prince in Wonder Woman 1984. L'attrice ha da poco concluso le riprese dell'action thriller Red Notice, diretto da Rawson Thurber Marshall e interpretato da Dwayne Johnson and Ryan Reynolds. Prossimamente la ritroveremo nell'atteso Assassinio sul Nilo, in attesa che si cali nei panni della Regina d'Egitto Cleopatra in una nuova rilettura storica del personaggio diretta nuovamente da Patty Jenkins.